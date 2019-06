Bizarre wending in Wageningse raad; besluit genomen, maar tevredenheid ver te zoeken

Inwoners van Wageningen krijgen geen geld terug van de gemeente. Dat besloot de raad maandagavond. Financiële compensatie was onderwerp van gesprek, want waterbedrijf Vitens verhoogt de jaarafrekening. Bijna iedere partij wilde een vorm van compensatie, maar uiteindelijk staan de raad en het college vooralsnog met lege handen.

door Bastiaan van Blokland

Vitens betaalt sinds 2016 belasting aan Wageningen voor het gebruik van leidingen die door gemeentegrond lopen. Precariobelasting heet dat. En Vitens gaat die kosten nu doorberekenen aan de Wageninger.

Omdat zo'n bedrag niet voor iedereen op te hoesten is, kwam het gemeentebestuur met het voorstel een aantal mensen in de bijstand en inwoners die geen gemeentelijke belastingen hoeven te betalen te compenseren. Dat zou 310.000 euro gaan kosten.

Voorstel wijzigen

De Stadspartij en VVD wilden iedere Wageninger compenseren. GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SP en CDA zagen het liefst dat inwoners die tot 130 procent van het bijstandsniveau verdienen, financieel tegemoet wordt gekomen. Zij dienden wijzigingen in op het oorspronkelijke collegevoorstel.

De wens van de Stadspartij en VVD zag het daglicht niet. Maar een amendement van de andere partijen wél. En dus werd het collegevoorstel gewijzigd en kon er gestemd worden: compensatie voor iedere Wageninger die tot 130 procent van het bijstandsniveau verdient.

Breuk met coalitieakkoord

Maar toen gebeurde er iets curieus. D66 en de Stadspartij trokken hun steun weer in. Dat deden zij, omdat het in kaart brengen van de groep die valt binnen de 130 procent erg duur zou gaan worden.* En daarmee haalde het gehele voorstel het dus niet, want ook de VVD stemde tegen.

GroenLinks was er niet over te spreken: D66 breekt een coalitieafspraak, zei fractievoorzitter Erik-Jan Bijleveld. Want beide partijen zitten in de coalitie. En afgesproken was om inwoners te compenseren.

Wachten op jaarnota

De enige partij die niet teleurgesteld achterbleef, is Connect Wageningen, dat met twee zetels in de raad zit. Die partij nam liever niet nu al een besluit over compensatie, maar wilde eerst de kadernota (financiële plaatje gemeente) afwachten.

Een woordvoerder van de gemeente geeft mee dat het college zich nu bezint op vervolgstappen. Als er geen nieuw voorstel komt, blijft alles zoals het was en dat betekent dus definitief geen compensatie.

*Eerder stond vermeld dat de partijen hun steun introkken 'toen duidelijk werd wat de kosten zouden zijn'. Dit is onjuist. De partijen waren aanwezig bij het debat hierover.

