Twee jonge zwaantjes dood gevonden in doos op bedrijventerrein

Twee jonge zwanen, van zo'n drie weken oud, zijn zondagavond dood gevonden naast een doos op een bedrijventerrein in 's Heerenberg. Een voorbijganger stuitte op de dieren. De dierenambulance hoopt op tips over de bizarre vondst.

De doos en de twee zwaantjes zijn achtergelaten op de hoek van de Goorsetstraat en de randweg Immenhorst, vlakbij de grens met Duitsland. De dieren zaten van onderen onder de ontlasting. De kartonnen doos was deels gevuld met hooi en mest.

Politie

Odette van der Werf van de Dierenambulance Doetinchem en Winterswijk zegt nog geen tips te hebben gekregen over de vondst. 'We hebben de dieren meegenomen en zetten de zaak straks door naar de politie. We hopen tips binnen te krijgen, we hebben nu geen idee. Het kan net zo goed iemand van buitenaf zijn geweest die de dieren heeft achtergelaten, of iemand uit Duitsland.'

Doodsoorzaak

De doodsoorzaak van de zwaantjes is nog onbekend. Ook is niet duidelijk of de dieren al dood waren toen ze zijn gedumpt. Dode dieren worden wel vaker gedumpt, meent Van der Werf. 'Helaas zien we het vaker. Dat kunnen vogels zijn, maar ook katten, of honden. Soms zijn ze nog wel levend als we ze vinden.' Een week geleden werden nog 35 levende kwartels gedumpt en gevonden in Winterswijk.

