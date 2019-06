Dit kun je doen om te voorkomen dat een steenmarter onder je motorkap loopt te knagen

Levensgevaarlijk kan het zijn, een steenmarter die leidingen en draden onder de motorkap van de auto doorknaagt. Het is al jarenlang een probleem, met name in het buitengebied. In al die jaren is volop geëxperimenteerd met bestrijdingsmiddelen. Dit zijn de meest beproefde tips op een rij.

Op Facebook plaatsten we zondag een video van een autobezitter die gedupeerd is door een of meer steenmarters. In de video is te zien dat de gedupeerde uit Doesburg wc-blokjes onder de motorkap heeft bevestigd en onder de geparkeerde auto kippengaas legt. De steenmarters vinden het niet lekker om over dat gaas te lopen.

Op deze video kwamen talloze tips, we zetten de meest genoemde en ook de meest opvallende tips op een rij.

Steenmarters hebben een hekel aan hertshoornspray

Hertshoornspray is de tip van Joëlle Damiana uit Westervoort (en anderen). Het zou een geur zijn waar steenmarters een hekel aan hebben. Een webshop die het middel verkoopt, adviseert het goedje niet in de buurt van de ventilator te sprayen, dan krijg je de lucht in de auto. 'Achter de koplampen en bij de accu bijvoorbeeld is voldoende.'

Een apparaatje onder de motorkap

Er zijn ook apparaatjes op de markt, die een ultrahoge frequentie uitzenden, om marters weg te houden uit auto's, vrachtwagens en caravans. De ervaringen met dit soort middelen zijn verschillend, zo is te lezen in de reacties op Facebook. Sommigen zeggen er baat bij te hebben, maar Martijn te Kampe uit Doetinchem laat weten dat die mensen waarschijnlijk geluk hebben gehad dat ze niet meer terug komen. Bij hem zijn de steenmarters in drie maanden tijd toch alweer drie keer komen knagen.

Ook Roland Kranz heeft geen goeie ervaring met de kastjes die hoge tonen uitzenden. 'Het enige wat helpt is verlichting, daar hebben marters een hekel aan.'

Steenmarters bestrijden met hondenhaar

In de categorie huis-tuin en -keukentips: Karen Homans uit Zutphen en Jolein Walter hebben goede ervaringen met hondenhaar. Karen adviseert om een pluk hondenhaar onder de motorkap te leggen, 'liefst van een jachthond'. En Jolein heeft hondenhaar in een panty gedaan en die onder de motorkap opgehangen.

Weg met leidingen met visolie

Roberto Nijenhuis uit Gendringen: mijn beste tip vervang alle leidingen waar visolie voor gebruikt is. Marters ruiken die visgeur door de rubber heen.

'Niks helpt, maar afschieten wel'

Jan Puijman uit Westervoort heeft geen tip, maar baalt ervan dat de steenmarter een beschermde diersoort is: 'Wat ik niet begrijp is dat de populatie aardig hoog is. Hier in Westervoort veel overlast gehad al van deze beesten. Maar ze blijven beschermd en ben nu aan mijn derde auto toe in één jaar tijd. Het grapje heeft me aardig wat geld gekost, maar niemand die me schadeloos stelt. Ondanks verklikker, wc-blokjes, en hondenharen. Afschieten die beesten!'