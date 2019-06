Braziliaanse Palmeiras wint wederom Terborg Toernooi

'Ik wil God bedanken voor de zege. Dit is een goed toernooi met wedstrijden op topniveau tegen goede tegenstanders', aldus aanvaller Guilherme Vieira. FC Midtjylland, een van de smaakmakers gedurende het toernooiweekend, legde beter veldspel op de mat, maar kwam fysiek te kort om het Palmeiras lastig te maken.

Een vroege 1-0 voorsprong door een fraai doelpunt van Patrick Carreiro gaf de Braziliaanse titelhouder niet meer uit handen, tot grote vreugde na afloop bij de jeugdige spelers. 'Het is zo speciaal om dit toernooi te winnen, net als vorig jaar. Dit jaar was het moeilijker, maar ons team is zo goed', vertelt middenvelder Leonardo Passos na afloop.

'Gelukkigste heeft gewonnen'

De organisatie van het toernooi was tevreden met de Braziliaanse winnaar, al ging de voorkeur in de finale uit naar het Deense Midtjylland. 'Iedereen had wel een voorkeur voor ze, maar de gelukkigste heeft gewonnen in de finale', zegt voorzitter Peter Berendhaus van het Terborg Toernooi. Wel kwamen de beste keeper, beste speler en topscorer uit het elftal van de Denen. 'Terecht, want ze waren de revelatie van het toernooi.'



Het Terborg Toernooi vierde dit jaar een jubileum rondom het 40-jarige bestaan. Het toernooi is met Palmeiras als winnaar nu tien keer op rij gewonnen door een Braziliaanse club. Ajax - onder leiding van Frank de Boer - was in 2009 de laatste Europese winnaar.

Eindstand Terborg Toernooi

1. Palmeiras

2. FC Midtjylland

3. Flamengo

4. Tottenham Hotspur

5. Vitesse

6. Liverpool

7. De Graafschap

8. Ajax Cape Town

