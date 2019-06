Renkumse actiegroep: 'Sluiting bieb is rampzalig'

Sluiting van de bibliotheekvestiging in Renkum als bezuinigingsmaatregel in de gemeente is rampzalig en onaanvaardbaar. Dat vinden leden en andere gebruikers van de Renkumse bieb, die op Petities.nl een actie zijn begonnen. Als hun bibliotheek sluit, moeten ze naar Oosterbeek. 'De Renkumse bibliotheek is klein, maar heel actief', stelt actiegroep 'Renkum zonder bieb, dat kan echt niet'.

De gemeente moet de komende jaren elk jaar 3,5 miljoen euro minder uitgeven om de begrotingen voor zorg en het onderhoud van wegen op orde te brengen. In plannen waarover de gemeenteraad moet beslissen, staan voorstellen om in 2020 3,2 miljoen euro te bezuinigen, oplopend naar 4,7 miljoen euro in 2023. Sluiting van de Renkumse bibliotheekvestiging is daar een van.

Een op de drie Renkumers is lid

'Op de 9.000 inwoners van Renkum zijn er 3.000 lid van de bieb in Renkum', schetst de actiegroep in een noodoproep. 'Het is een sociaal ontmoetingspunt voor kinderen, volwassenen en senioren. We doen er kennis op, lenen er onze boeken en dvd's en we komen er voor lezingen, cursussen en het gebruik van internet, computers en printers. Ook is de bieb de plek waar we informatie halen over regelingen van de overheid.'

Negen kilometer

Volgens de actiegroep gaan leden uit Renkum niet de 9 kilometer afleggen naar Oosterbeek. 'Sluiting van de vestiging in Doorwerth heeft ons geleerd dat de volwassenen hun lidmaatschap opzeggen. Het is een neerwaartse spiraal. Terwijl lopende contracten zoals de huur van het pand gewoon doorlopen. Dat betekent extra verlies en geen winst.'

Op woensdagavond 12 juni vergadert de raadscommissie in het gemeentehuis in Oosterbeek over de voorstellen.