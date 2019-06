Jurgen Streppel praat deze week opnieuw met De Graafschap

door Richard van der Made

De 49-jarige Streppel, geboren in Voorst, wil niet bevestigen dat hij volop in gesprek is met de gedegradeerde club uit Doetinchem. Omroep Gelderland maakte enkele weken geleden al melding van de interesse. Vervolgens is die belangstelling alleen maar concreter geworden. Op dit moment is de in Voorst geboren trainer op vakantie. Deze week, zo is de verwachting, zit technisch manager Peter Hofstede weer met Streppel om tafel. De bedoeling is dan om spijkers met koppen te slaan.

Structuur en lijn

'Het moet niet te lang meer duren', zegt Streppel wel vanaf zijn vakantieadres. En zonder de naam van een club te noemen: 'Dat is voor allebei niet goed. Ik heb al eens gezegd dat ik naar een club wil met ambitie en waar een duidelijke structuur en lijn te zien is. Dat er iets van te maken is. Het moet leven', aldus de voormalig coach van onder meer Willem II en SC Heerenveen.

Jurgen Streppel in 2018 in Spanje met SC Heerenveen (foto Omroep Gelderland)

Geen beletsel

Streppel lijkt meer ijzers in het vuur te hebben, maar ook daar wil hij voorlopig niets over kwijt. Zijn laatste werkgever was Famagusta op het eiland Cyprus. De Graafschap wil haast maken met het aanstellen van een vervanger voor Henk de Jong. Dat de club uit Doetinchem is gedegradeerd, maakt Streppel niet zo veel uit. 'Voor mij is dat geen beletsel.'

NEC

Saillant detail is dat Streppel ook genoemd wordt bij NEC. De Nijmeegse club moet na het rampzalig verlopen seizoen eveneens op zoek naar een nieuwe trainer. Jack de Gier werd in april ontslagen, Ron de Groot was daarna een aantal weken interim-coach.