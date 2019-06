Arnhemse imam sleept burgemeester Marcouch opnieuw voor rechter

De Arnhemse imam Youssef Arkhouch stapt opnieuw naar de rechter, omdat hij vindt dat de burgemeester van Arnhem hem valselijk beschuldigd. Ahmed Marcouch zou de imam opnieuw in uitlatingen tegenover de pers in verband hebben gebracht met het radicaliseren van jongeren. 'Onterecht', zegt Peter Schouten, de advocaat van imam Arkhouch. MEELEESDe Arnhemse imam Youssef Arkhouch stapt opniew naar de rechter, omdat hij vindt dat de burgemeester van Arnhem hem valselijk beschuldigd. Dat meldt dagblad De Gelderlander. MEELEZENEerder kreeg de imam al gelijk van de rechter en moest de burgemeester zijn uitspraken over hem rectificeren. Burgemeester Marcouch adviseerde een moskee om de imam niet aan te nemen, omdat hij een salafist is en het salafisme aanzet tot geweld. De imam hoopte dat het na de rechterlijke uitspraak klaar was, maar volgens hem legt de burgemeester opnieuw een verband tussen hem en radicaliserende jongeren. Daarnaast heeft de iman aangifte gedaan van bedreigingen van anderen via internet.

Eind mei werd de Arnhemse burgemeester Marcouch al door de rechter op de vingers getikt, omdat hij in de fout was gegaan met uitlatingen dat het salafisme problematisch en gevaarlijk is. Dat het intolerant is en geweld als middel ziet.

Geen bewijs

Volgens de rechter suggereerde de burgemeester in een krantenartikel dat imam Arkhouch dit gedachtegoed aanhangt en uitdraagt. De bewijzen daarvoor ontbreken volgens de rechter en dus moet het artikel gerectificeerd worden en moet de burgemeester de imam een schadevergoeding van 4000 euro betalen.

Na de uitspraak liet Marcouch weten het belangrijk te vinden dat de rechter ook heeft gezegd dat de gemeente in de strijd tegen radicalisering bij een moskeebestuur ter sprake mag brengen of het wel verstandig is om een salafistische imam aan te stellen. 'Zo kunnen we ons blijven inspannen om te voorkomen dat kinderen en jongeren radicaliseren. Dat is precies wat ik heb gedaan, niets meer en niets minder.'

Over de schreef

Over deze uitspraak vallen de imam en zijn advocaat. 'De burgemeester gaat weer over de schreef', zegt advocaat Peter Schouten. 'De imam kan helemaal niet in verband worden gebracht met het radicaliseren van jongeren. Daar is geen enkel bewijs voor. Hij probeert in zijn preken juist te voorkomen dat jongeren radicaliseren.'

De imam wil vooral dat de burgemeester zijn verontschuldigingen aanbiedt. 'Maak excuses en dan zand erover', zegt zijn advocaat. Nu dat niet gebeurt, start de advocaat opnieuw een juridische procedure. Hij wil desnoods naar het Europees Hof of de Verenigde Naties stappen als de rechter in een definitief vonnis inmenging in de aanstelling van imams in moskeeën goedkeurt. 'Dat is in strijd met de vrijheid van godsdienst die in het VN-handvest is vastgelegd', zegt Schouten.

Een woordvoerder van de gemeente Arnhem laat weten dat burgemeester Marcouch niet inhoudelijk wil reageren.

Ongedierte

Naast de juridische stappen die de imam wil nemen tegen de burgemeester, heeft hij ook aangifte bij de politie gedaan van bedreigingen die hij op internet van anderen heeft ontvangen. Iemand reageerde bijvoorbeeld op een bericht over Arkhouch met de opmerking 'steek dat ongedierte toch eens in de fik'.

Advocaat Peter Schouten: 'Ik ben erg benieuwd of de bedreigingen tegen deze imam door politie en justitie net zo voortvarend worden opgepakt als die tegen een rechtse politicus als Thierry Baudet.'

