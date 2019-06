Melanie is jonge mantelzorger: 'Ik maak me altijd zorgen om mijn broertje'

Thuis iemand verzorgen die ziek, gehandicapt ,verslaafd of in de war is? Een kwart van de Nederlandse jongeren doet het. Tot 25 jaar worden deze jongeren 'jonge mantelzorgers' genoemd. Vaak worden jongeren door zo'n hectische thuissituatie nog wel eens vergeten. Daarom begint maandag 'De Week van Jonge Mantelzorger'.

Een van die jonge mantelzorgers is de 24-jarige Melanie Elens uit Apeldoorn. Haar hele leven helpt ze thuis met de zorg voor haar broertje. 'Mijn broertje Glenn heeft klassiek autisme en een persoonlijke beperking', vertelt ze.

Haar moeder is om die reden full-time mantelzorger en ook Melanie nam de zorg voor haar broertje op zich. 'Glenn is nu 22 jaar, dus ik weet eigenlijk niet beter. Vanaf dat ik klein was wilde ik al dat het goed voor hem was. Een deel van de zorg heb ik altijd samen met mijn moeder gedaan.'

Doordat haar broertje zoveel zorg nodig heeft, woonde Melanie tot voor kort nog thuis. Ze is net samen gaan wonen met haar vriend. 'Het is voor mij een hele stap geweest om uit huis te gaan. Ik maak me toch altijd zorgen om mijn broertje. Het stukje zorg los gaan laten en combineren is dan wel dubbel en lastig.'

'Er is altijd stress'

Toch legt de speciale week voor jonge mantelzorgers juist de aandacht op de mantelzorgers zelf. Dat ze aan zichzelf blijven denken en zichzelf niet voorbij lopen. Ook al is het zorgen voor haar broertje voor Melanie sinds haar basisschooltijd al business as usual, dat betekent niet dat het altijd even makkelijk is.

'Het is gewoon en je bent het gewend, maar er is toch altijd een soort van lichte stress. We kunnen bijvoorbeeld nooit zomaar een dagje weg. Dat vond ik vooral vroeger wel heel oneerlijk.' Ondanks dat ziet ze de zorg voor haar broertje als haar plicht. 'Het is gewoon je familie, dus je wil het ook graag doen'.

Doel van de themaweek is om de zichtbaarheid en de erkenning voor de jonge mantelzorger te vergroten. Iets dat Melanie van harte toejuicht. 'Hoe meer aandacht voor het onderwerp, hoe meer mensen dit ook aantrekt.'

De landelijke week wordt maandag in Apeldoorn afgetrapt door staatssecretaris Paul Blokhuis.