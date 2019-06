Kerkgangers bezoeken dienst in de buitenlucht: 'Gelukkig is het mooi weer'

Om precies 10.00 uur werd de bel geluid door voorganger Marcel Oostenbrink. Na het zingen van een aantal liederen, gebeden en een collecte, genoten de bezoekers van de eerste tropische dag van het jaar.

Bruin worden

'We hebben het goed getroffen', zegt een bezoekster. 'Als het had geregend dan hadden we hier zeker niet gezeten, maar gelukkig is het mooi weer.' Een andere bezoeker zegt: 'Heerlijk een beetje bruin worden nog, dat gecombineerd met de kerkdienst, dat is helemaal mooi!'

Voorganger Marcel Oostenbrink is erg blij met het weer. 'Ik had een pet op en ik heb nu een gewoon t-shirt aan. In de kerk zou ik iets anders dragen. Mijn pet heb ik uiteindelijk nog uitgeleend aan een jongetje dat ontzettend met zijn ogen aan het knijpen was door de zon.'

Geen schapen

De laatste jaren is het traditie geworden om kort na het Scheerdersfeest een gezamenlijke kerkdienst te houden, een oecumenische dienst wordt dat ook wel genoemd. En die dienst is dan altijd bij de Schaapsweide.

Het thema van de dienst is Herders gezocht. De collecte is bestemd voor Raja, een stichting voor straatkinderen in India.

