Raad Arnhem verdeeld over behoud bomen op vervuilde grond bij nieuwbouw school

Om de 57 bomen bij de bouw van een school aan de Bethaniënstraat in Arnhem te behouden, blijkt 300.00 euro nodig te zijn. Eerder werd uitgegaan van een half miljoen euro. De Arnhemse raad toont zich verdeeld over het collegebesluit om de bomen te sparen.

door Huibert Veth

De grond onder de bomen is verontreinigd en kan door het behoud van de bomen niet worden gesaneerd. Dit deel van het terrein wordt afgezet. Van de bomen zijn er 31 met een levensverwachting korter dan 10 jaar.

Het college heeft het alternatieve inrichtingsplan van de nieuw te bouwen basisschool voor kinderen met gedragsproblemen afgelopen week vastgesteld. Hierin wordt uitgegaan van behoud van zoveel mogelijk bomen. Er blijven 57 bomen behouden. De overige 17 bomen worden herplant, zoveel mogelijk op dezelfde locatie.

'Ernstig verontreinigd'

Oorspronkelijk zou het hele terrein worden gesaneerd om het geschikt te maken voor onderwijsdoeleinden. Het terrein is een voormalige stortplaats en is vervuild, blijkt uit de stukken. Al in 2002 heeft de gemeente vastgesteld dat de bodem ernstig verontreinigd is, maar dat er geen sprake is van urgente gezondheidsrisico's voor inwoners. Er zit koper, lood, zink, nikkel en PAK in de grond, maar er wordt ook asbest en medisch afval aangetroffen.

Sanering van de grond rondom de bomen zou de wortels aantasten, dit overleven de bomen niet. Omdat het terrein straks intensiever door kinderen gebruikt wordt, zullen de niet-gesaneerde delen worden afgeschermd met groen of een hekwerk. Het wijzigen van de bouwplannen voor het behoud van de bomen kost 300.000 euro extra voor onder meer parkeerplekken. Dit wordt gefinancierd uit het budget voor onderwijshuisvesting.

Alles of niets

Van de bomen hebben er 31 een levensverwachting korter dan 10 jaar. Eén of enkele bomen vervangen is niet mogelijk vanwege de effecten van de bodemsanering op de andere bomen. Dan zouden ze allemaal vervangen moeten worden. Fractievoorzitter Ine van Burgsteden (CDA) vraagt zich af of de goede gedachten voor groen niet ondermijnd worden als je kijkt naar alle kosten en consequenties.

GroenLinks en Partij voor de Dieren tonen zich wel enthousiast over de collegeplannen. 'Het is duidelijk hoe belangrijk groen is, zeker in de stad', zegt fractievoorzitter Mark Coenders van GroenLinks. 'Zo hebben we én goede onderwijshuisvesting én behoud bomen en groen.' Volgens Leo de Groot ( Partij voor de Dieren) kost het behoud van de bomen geen geld: 'Het wijzigen van de plannen kost geld.' Op een later tijdstip saneren vindt hij in dit geval een goede optie.

'Gemiste kans'

Fractievoorzitter Guus van der Laak (Arnhem Centraal) stelt dat omwonenden te weinig hebben kunnen participeren en noemt dit een 'gemiste kans'. Dat is volgens hem één van de oorzaken van de commotie rondom de bomenkap. Hij is blij met het behoud van de bomen maar maakt zich zorgen over de vervuilde grond in combinatie met spelende kinderen.

Gerrie Elfrink (SP) is 'geschrokken' van de plannen. Hij kondigt een verzoek aan tot een zogeheten interpellatiedebat waarin hij het college verantwoording af wil laten leggen over dit 'totaal onbegrijpelijke en onverantwoorde' besluit.

'Het opruimen van dit kankerverwekkende gif en de gezondheid van kinderen hoort altijd zwaarder te wegen dan bomen die hoe dan ook binnen tien jaar verdwenen zullen zijn’, zegt Elfrink. Hij wil dat de gemeenteraad alsnog besluit de grond volledig te saneren.

