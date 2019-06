Warmterecord aan diggelen: heetste 2 juni ooit

Mogelijk stijgt de temperatuur in de loop van de middag nog verder. Inmiddels is het overal in Gelderland tropisch warm. In Hupsel en Herwijnen werd 30,6 graden gemeten.

Watertappunt bij hardrockfestival Fortarock in Nijmegen

Als op het KNMI-hoofdstation in De Bilt ook minstens 30,0 graden wordt gemeten, is het de eerste officiële tropische dag van het jaar. Om 14.30 uur werd daar 29,6 graden gemeten, net iets meer dan het oude record van 29,5 graden uit 1947. Normaal telt het binnenland 4 tot 6 tropische dagen per jaar.

Op het eiland De Zegge bij Wolderwijd, een van de Veluwerandmeren

Insmeren bij hardrockfestival Fortarock in Nijmegen

Hierna wisselvallig

Volgens weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen wordt het komende week wisselvallig. Maandag is het nog maar 20 tot 22 graden met minder zon en kans op wat lichte (mot)regen. Dinsdag laat hetzelfde weer zien, maar wel wat warmer: 25 of 26 graden.

Woensdag is het weer iets kouder en is er meer kans op regen. 'Dat is wel fijn voor de Gelderse akkers, want het is kurkdroog. Donderdag is het droger en laat de zon zich weer wat vaker zien', besluit Bloem. Vrijdag is er dan weer kans op regen en wordt het een graad of 22, ongeveer dezelfde temperatuur als de dag ervoor.

