Als je van fietsen houdt, zit je in Apeldoorn goed

In dat kader heeft zoekmachine Holidu onderzocht waar in Nederland eigenlijk de meeste fietspaden liggen. En wat blijkt? De gemeente Apeldoorn komt als tweede van heel Nederland uit de bus. Het moet alleen Oss voor zich dulden. Ook Arnhem staat in de top-10, op plaats acht.

In het onderzoek is onderzocht hoeveel kilometer er aan gemarkeerde fietspaden in een gemeente ligt. Apeldoorn kent volgens de onderzoekers 466 kilometer fietspad, wat neer komt op 2.89 meter fietspad per inwoner. In Arnhem is dat 1.92 meter per hoofd van de bevolking.

Prachtig fietsen, maar genoeg verbeterpunten

Jan Timmner, van de fietsersbond in Apeldoorn moet een beetje lachen als hij de cijfers hoort. 'Het is wel leuk natuurlijk, maar je kunt er geen conclusies aan verbinden. Het zegt niets over de kwaliteit.'

Toch is hij vooral positief over Apeldoorn als fietsstad. 'Ik doe eigenlijk alles op de fiets en er lopen prachtige routes rondom en door Apeldoorn. Natuurlijk zijn er genoeg verbeterpunten, maar daarover hebben we goed contact met de gemeente en provincie.'

Timmner zou graag zien dat mensen de auto eens iets vaker laten staan. 'Als ik naar het centrum van Apeldoorn ga, doe ik dat altijd met de fiets en dan ben ik vaak nog veel sneller dan met de auto.'