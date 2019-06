Geluidsmetingen Free Your Mind Festival: geen overtredingen

Free Your Mind in Arnhem werd zaterdag druk bezocht. Foto: Dennis Hutjes

De gemeente Arnhem heeft zaterdag geluidsmetingen gedaan bij het Free Your Mind Festival aan de voet van de John Frostbrug in Arnhem. Daarbij zijn geen overtredingen geconstateerd, zo laat de gemeente zondag weten.

'Er zijn ook geen klachten binnengekomen. Dat zou nog kunnen komen, maar we zijn niet gebeld in het weekend', zegt een gemeentewoordvoerder.

Het uitblijven van overlast staat in contrast met afgelopen Koningsdag. Toen kwamen er zeker 150 klachten over geluidsoverlast binnen over 'boenkende bassen' en trillende ramen. De gemeente voerde toen geen geluidsmetingen uit. 'We waren er nu extra alert op', stelt de woordvoerder.

Overigens kwam er bij Omroep Gelderland wel een klacht binnen van een inwoner van Arnhem-Zuid: 'Het is toch van de zotte dat half Arnhem zit te bonken in de tuin omdat er zo'n festival is. Kan dat niet wat minder?' Een ander zegt te hebben geklaagd bij het provincieklachtenbureau, omdat de gemeente gesloten was.

Bij het Hoogte80 Festival bij de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn geen metingen gedaan. 'Bij Free Your Mind heb je DJ-installaties', verklaart de gemeentewoordvoerder de keus.

