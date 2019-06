Grote ontlading bij terugkomst Bergh in het Zadel, meer dan miljoen opgehaald

Stichting Bergh in het Zadel heeft 1.150.000 euro opgehaald met een fietstocht van 1365 kilometer naar Leipzig ten behoeve van de bestrijding van kanker. Onder luid applaus werden de deelnemers en betrokken zaterdagmiddag bij terugkomst ontvangen in het centrum van ’s-Heerenberg.

'De eerste uitdaging is zoveel mogelijk geld ophalen, maar je doet het wel met mensen', legt voorzitter Theo Mijnen van Stichting Bergh in het Zadel uit. 'En als de mensen dan voldaan terugkomen en bij elkaar huilend in de armen vallen dan word je zelf ook emotioneel.'

De tocht begon op vrijdag 17 mei in ’s-Heerenberg. De renners fietsten in negen dagen via heuvelachtige omgevingen naar Leipzig. Daarna keerden de deelnemers, via onder andere via Winterberg, terug naar 's-Heerenberg. Nicolette Ruijter fietste mee voor haar vader, die zes jaar geleden overleden is aan kanker. Ze moest veel denken aan hem onderweg. 'Vooral op de momenten dat je vermoeid bent', legt de renster uit, die ondertussen een traantje moet pinken. 'En als al die mensen hier voor je klaar staan bij terugkomst, dan mis ik mijn vader wel.'

Volgens wegkapitein Harry Derksen was het een pittige tocht. 'Ik heb de deelnemers vooraf gewaarschuwd: dit is geen kattenpis', aldus de renner. 'Maar als je dan ziet hoe de deelnemers elkaar de berg op duwen. De saamhorigheid was niet te filmen.'

Gerard Weernink kon de pittige rit beamen. 'We hebben verschillende weertypen meegemaakt: een beetje wind, een beetje regen, en een beetje zon', aldus de renner uit Borculo. 'We hebben genoten van alle inspanningen die we gedaan hebben.' Volgens Mijnen komt er over vier jaar weer een nieuwe tocht. 'We doen het over een ziekte die over vier jaar nog steeds niet uitgestorven is', aldus de voorzitter. 'Ik denk dat we over vier jaar weer gaan fietsen.'