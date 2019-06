Muzikanten willen plek in broedplaats De Basis: 'Iedereen wil hier zitten'

door Sven Strijbosch

Er is zo'n 2 miljoen euro voor opgehaald om het voormalige pand van Doornroosje aan te kopen van de gemeente en te renoveren. Dat geld komt veelal van particulieren. Eind 2020 moet het allemaal klaar zijn. Dan heeft Nijmegen een muzikale broedplaats onder de naam De Basis.

'Iedereen wil hier natuurlijk zitten. Ik maak nu een paar jaar muziek en ben op zoek naar een ruimte om goed te kunnen werken', legt producer Jason van Leest uit. 'De meeste muzikanten zitten alleen op een zolderkamertje. Hier kun je ook echt netwerken omdat er allerlei muzikanten bij elkaar komen te zitten.'

'Zo divers mogelijk'

Kruisbestuiving is dan ook het toverwoord. Paul van Buul van De Basis: 'Dus niet alleen maar gitaarbandjes, maar ook singer-songwriters, mensen in de elektronische muziek, hip-hoppers. Iedereen die op een professionele manier met muziek bezig is, is welkom.'

Die muzikanten konden zich zaterdag inschrijven en uiteindelijk zal een commissie zich buigen over de vraag wie er ook echt een plek krijgt. Doel is volgens Van Buul om een zo divers mogelijke invulling te realiseren.

Werk aan de winkel!

De bouwplannen liggen inmiddels klaar en op korte termijn zal er worden gestart met de renovatie van het gebouw. Dat is nodig, want sinds Doornroosje in 2014 vertrok, is er weinig veranderd.

In de voormalige grote zaal van Doornroosje komen opnameruimtes.

In deze kantoorruimte zijn de bouwplannen voor het nieuwe Doornroosje ontwikkeld. Nu komen er kleinere repetitieruimtes.

Dat grondige renovatie nodig is bewijzen de muren wel...

De klimop groeit inmiddels naar binnen.

Alle oude elementen van het tijdperk Doornroosje zijn bewaard gebleven. Het karakteristieke blijft, zo verzekert de broedplaats.