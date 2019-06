Snikhete zondag: 'Het wordt 32 graden en dat is een dik record'

Zaterdag was het in Gelderland al zomers warm, maar deze zondag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Volgens weerman Jordi Bloem van MeteoGroup stijgt het kwik naar 32 graden en dat is volgens hem een 'dik record'.

Het oude dagrecord dateert uit 2008. 'Toen werd het in Deelen 29.8 graden', weet Bloem. Vandaag lijken we daar dus fors overheen te gaan. Als op het KNMI-hoofdstation in De Bilt ook een temperatuur van 30,0 graden of meer wordt gemeten, is er sprake van de eerste officiële tropische dag van het jaar.

'Het is vandaag perfect weer voor de recreant', benadrukt de weerman. 'De zon schijnt volop en er staat weinig wind. Er zijn wel wat stapelwolken, maar dat zijn van die lieflijke mooiweerwolkjes.'

Smeren, smeren en nog eens smeren

Hoewel zonaanbidders dus hun hart kunnen ophalen, is het wel oppassen geblazen. In de zon kan onbeschermde huid al na 10 minuten flink rood worden. 'De zonkracht is maximaal, dus goed smeren', waarschuwt Bloem.

Vanwege de hitte gaat De Maas en Waal Marathon in het rivierengebied vandaag niet door. Het Hoogte80 Festival in Arnhem, dat vanmiddag om 13.00 uur begint, zorgt vanwege de hoge temperaturen voor een extra watertappunt. Ook zijn er volgens de organisatie allerlei wateractiviteiten, zoals een watergevecht. Zaterdag, op de derde dag, waren er al extra tenten opgezet voor meer schaduw.

Maandag 10 graden kouder

Na zondag wordt het volgens Bloem wisselvallig. Maandag is het nog maar 22 graden en ook is er minder ruimte voor de zon en kans op een enkele bui. Dinsdag hebben we in Gelderland hetzelfde weerbeeld, maar dan wordt het wel wat warmer: 25 of 26 graden.

Woensdag is het weer een paar graden kouder en is er een grotere kans op regen. 'Er kunnen die dag enkele millimeters vallen. Dat is wel fijn voor de Gelderse akkers, want het is kurkdroog. Donderdag is het droger en laat de zon zich weer wat vaker zien', besluit Bloem zijn weerpraatje.