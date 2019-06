Tentoonstelling over WOII in Historisch Museum Elspeet

De tentoonstelling heeft vorm gekregen in een aparte ruimte. 'Er is heel veel tekst en er zijn veel foto’s', zegt secretaris Dick Hazeleger. 'Er komt ook een korte video over Hans Blankenberg.' Blankenberg was een Nederlands verzetsstrijder. Daarnaast zijn er documenten geschonken aan het museum. Deze documenten zijn afkomstig van iemand die in Indonesië geweest is en van iemand die bij de mobilisatie was. 'Als straks de vitrine klaar is, worden ze hier bijgevoegd.'

Naast deze tentoonstelling zijn er vaste thema’s te bekijken. Namelijk archeologie, schilderijen van Freule van Eysinga, schapen in Elspeet, kerken in Elspeet, bio-industrie en klederdracht in zowel Elspeet als Nunspeet. 'Bezoekers zijn vaak verbaasd over de hoeveelheid informatie in een kleine ruimte', zegt Hazeleger.

Binnenkort is de opgeknapte zolder ingericht. Er komt namelijk een expositie van de fanfare wegens het 100-jarig bestaan. 'We hopen dat er dan weer wat meer Elspeters komen.'