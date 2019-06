Gelderse fractievoorzitter D66 vertrekt uit provinciale politiek

Scheffer kwam naar eigen zeggen tot het inzicht dat het tijd is om het stokje door te geven. Tijdens de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen moest D66 drie zetels inleveren. Had de partij eerder nog zeven zetels, nu zijn dat er vier. D66 is ook geen onderdeel van de nieuwe Gelderse coalitie van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en samenwerkingspartner SGP.

Als gedeputeerde was Scheffer onder meer betrokken bij de komst van het OnePlanet Research Center in Wageningen. Scheffer gaat zich de komende jaren richten op het bereiken van doorbraken in de circulaire economie in Europa in de sector mode en textiel.

Céline Blom wordt de nieuwe fractievoorzitter van D66 in Gelderland.