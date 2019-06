Tienduizenden kijken in Elst naar bewegende modelbouw

In een gebied van vier vierkante kilometer zijn demonstraties van alle mogelijke takken van modelbouw. Er zijn vliegshows met vliegtuigen, helikopters en drones. En natuurlijk ook treintjes. 'We weken samen met de Haagse Computer Club, zodat de treinen met de computer kunnen worden bediend', legt Rob Hobma van Hobma Modelbouw in Elst uit.

'Voor jong en oud'

'Het draait om radiografische modelbouw', vertelt Hobma. 'Rijden, varen en vliegen is leuker dan dingen die statisch neergezet worden. Het is voor jong en oud, voor iedereen die techniek vindt.' Een voorbeeld zijn de radiografische driftauto's. 'Dat is gas geven en dan met de achterkant wegglijden. Slippen is leuk voor kinderen, maar ook voor ouderen. En je rijdt soms met z'n zessen tegelijk en moet passeren zonder elkaar te raken.'

(tekst gaat verder onder de foto):

Foto: Omroep Gelderland

Ook zijn er op maat nagemaakte scheepsmodellen. 'We proberen zoveel mogelijk in detail na te maken. Zowel de functie als de buitenkant', stelt Hobma. Hij verwijst naar de Happy Hunter. 'Die lag bij het ASM-terrein. Alleen die is nu 1,06 meter en was in het echt een meter of 80.'

Legobaan van 20 meter

In het oog springend is verder een Legobaan van een meter of twintig, een soort knikkerbaan. De knikker wordt getransporteerd, gaat twee meter omhoog en wordt met een grijper naar een volgende baan getild. Wat daar leuk aan is? 'De bouw is leuk, het mogen exposeren en uw gezicht als kijker', lacht de maker van de baan.

Foto: Omroep Gelderland

Een team uit het Duitse Recklinghausen werkt samen met een ploeg uit Papendrecht aan een bouwproject met vrachtwagens die transporten van links naar rechts in de hal brengen. Kinderen kunnen daar in een vrachtwagentje een minirijbewijs halen.