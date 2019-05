Dit zijn de gevaarlijkste wegen van Gelderland

De Deventerweg in Zutphen is de gevaarlijkste weg van de provincie. Op die weg gebeurden tussen 2015 en 2018 negen ongevallen, waarvan twee met een dodelijk afloop.

De cijfers zijn afkomstig van verkeerskundig ICT-bureau VIA, dat ruim 43.000 lokale, provinciale en rijkswegen onder de loep nam. Voor het overzicht van onveilige trajecten is niet alleen gekeken naar de hoeveelheid ongevallen en (dodelijke) slachtoffers, maar ook de gereden snelheden. Om de wegen eerlijk met elkaar te vergelijken zijn het aantal slachtoffers afgezet tegen de weglengte en verkeersdrukte.

Winterswijk op twee

Achter de Deventerweg staan de Misterstraat en Misterweg in Winterswijk op de tweede plek van meest onveilige trajecten in Gelderland. Daar vonden zestien ongevallen plaats, waarvan één met een dodelijke afloop. De A28 bij Ermelo en Putten staat op de derde plek, met 95 ongevallen (drie met een dodelijke afloop).

Top tien meest onveilige trajecten in Gelderland:

1. Deventerweg (Zutphen)

2. Misterstraat, Misterweg (Winterswijk)

3. A28 (Ermelo, Putten)

4. Larenseweg, Markeloseweg (Lochem)

5. Matenpoort (Apeldoorn)

6. N318 (Aalten, Winterswijk)

7. Terborgseweg (Doetinchem)

8. Molenweg (Nijmegen)

9. Hoofdstraat (Rheden)

10. Costerweg, Havenafweg, Nude (Wageningen)

De Deventerweg staat landelijk op de zevende plek in de top tien meest onveilige trajecten. Bovenaan staat de Aalderinkssingel in Almelo, waar in drie jaar tijd 21 ongevallen plaatsvonden. Daarvan kenden twee een dodelijke afloop.

Snelheid niet het grootste probleem

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van STAR, een samenwerkingsverband van de politie en verzekeraars. Ruim 43 procent van de Nederlandse wegen wordt als onveilig bestempeld. Opvallend is dat op trajecten waar snelheid niet het grootste probleem vormt, relatief meer slachtoffers vallen. Dit zijn vooral de wegen binnen de bebouwde kom waar je 50 kilometer per uur mag, gevolgd door de wegen waar je 80 mag.

