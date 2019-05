Oosterbekers winnen 2 miljoen euro: 'Deze dag vergeten we nooit meer'

Bewoners van de Vogelweg in Oosterbeek kunnen hun geluk niet op. Zij wonnen donderdag samen het onvoorstelbare bedrag van 1 miljoen euro in de Postcode Loterij. De acht winnaars werden verrast tijdens een concert van Marco Borsato in De Kuip.

De meespelende buren waren als VIP-gasten uitgenodigd voor het concert van de zanger in Rotterdam. Ze hadden geen flauw idee dat ze in de miljoenentrekking in de prijzen waren gevallen.

Op postcode 6862 GH viel een bedrag van liefst 1 miljoen euro. De bewoners van de Vogelweg mochten dat samen verdelen, terwijl hun meespelende wijkgenoten met postcode 6862 ook 1 miljoen euro in de wacht sleepten.

Niet te geloven

De Oosterbeekse Lonneke behoorde tot de geluksvogels en won zomaar 117.647 euro. Terwijl ze poseerde voor een foto met Marco Borsato, dook daar ineens presentator Gaston Starreveld op. 'We konden onze ogen niet geloven toen we de cheque overhandigd kregen', zegt Lonneke op de website van de Postcode Loterij.

'Nu kunnen we eindelijk ons huisje afmaken met een aanbouw. De cheque op tafel vanochtend én het bedrag op onze rekening zijn het bewijs: we hebben het niet gedroomd!', aldus de gelukkige winnares.

'Ik voelde me een ster'

Haar buurvrouw Niki won hetzelfde bedrag. Ook zij had aanvankelijk niet in de gaten dat ze in de prijzen was gevallen bij de trekking. 'Totdat we naar het veld liepen en opeens alle camera’s op ons gericht waren. Ik voelde me net een ster! En toen was daar opeens die gigantische cheque!', blikt Niki terug.

'Wat we er mee gaan doen? Onze kinderen geven we een extraatje en we lossen een deel van de hypotheek af. Deze dag vergeten we nooit meer!', zegt ze blij.

De wijkgenoten die ook meespelen met postcode 6862 winnen maximaal 691 euro per lot waarop ze meespelen. Binnen vier weken krijgen zij het bedrag op hun rekening gestort.