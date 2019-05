Het nieuws van vrijdag in 5 minuten

Met vandaag onder meer:

Hoe druk is het in Nijmegen?

In Nijmegen kan straks iedereen in één oogopslag zien hoe druk het is in de binnenstad. De gemeente gebruikt twintig sensoren om te meten waar het op dat moment druk is - en in welke straten juist niet. Het moet de gemeente en ondernemers helpen om beter in te spelen op de behoeften van het publiek. De privacy is niet in het geding, verzekeren de betrokkenen.

Zoektocht naar worst

In Apeldoorn-Zuid is een zoektocht gehouden naar vergiftigde stukjes worst in het Zuiderpark. Eerder deze week stierf het hondje Maloe, vermoedelijk door vergiftiging. Hondenbezitters zijn boos en bang dat er nog meer stukjes worst neergelegd zijn.

Hoe gaat het met de beekprik in de Achterhoek? Ecologen maken zich zorgen over het zeldzame visje vanwege de periode van extreme droogte, afgelopen zomer. Ecologen doen deze weken onderzoek naar de vis die vrijwel zijn gehele leven in de modder leeft.

En:

Eibertjesdag in Nunspeet

De dag na Hemelvaartsdag staat in Nunspeet al jaren bekend als Eibertjesdag. Wie dol is op klederdracht kon vrijdag dan ook zijn hart ophalen. Vanuit het hele land kwamen groepen naar het dorp om mee te doen aan de show.

