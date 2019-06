Veel weerstand tegen windmolens

De meest geschikte locatie om de windmolens te plaatsen is volgens de gemeente Heumen tussen de A73 en het Maas Waalkanaal. Maar veel mensen zien dat helemaal niet zitten.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Angst voor slagschaduw en geluid

John van Oppen woont in de nabijgelegen wijk Het Jachthuis in Malden. Hij heeft inmiddels al zo'n 150 handtekeningen opgehaald van wijkbewoners die net als hijzelf bang zijn voor het geluid en de slagschaduw van de windmolens. Dat zou erg ver reiken.

'Mega molens'

De enige exploitant die zich heeft gemeld zou Blue Bear Energy zijn. En die partij heeft volgens de omwonenden een voorkeur voor molens van maar liefst 241 meter hoog, omdat het anders niet rendabel zou zijn. Wethouder René Waas benadrukt dat nog helemaal niet vaststaat hoe hoog de molens moeten worden.

'Hatertse Vennen zullen verdrogen'

Wilfrie Linssen uit Overasselt zich vooral druk om de mogelijke gevolgen van 'mega molens' voor het nabijgelegen natuurgebied de Hatertse Vennen. Dat gebied is een aantal jaar geleden voor miljoenen opgeknapt. De gigantische funderingen van de molens op nog geen 500 meter zouden volgens Linssen en andere liefhebbers de ondergrondse waterstroom verstoren, waardoor de vennen verdrogen. Linssen haalde zo'n 400 handtekeningen op van mensen die bezwaar maken tegen de beoogde locatie.

Honderden handtekeningen vanuit Nijmegen

Ook in Nijmegen is weerstand. Bewoners van de Weezenhof wonen op minder dan 800 meter van de beoogde locatie. Toch zijn zij pas in een laat stadium op de hoogte gebracht door de gemeente Heumen. Een fout die de gemeente inmiddels zelf ook toegeeft. Vanuit deze wijk zijn ook al honderden handtekeningen opgehaald.

Wethouder Waas blijft erbij dat de locatie tussen de A73 en het Maas Waalkanaal de beste optie is. 'We zullen allemaal wat moeten doen aan duurzame energie opwekking. En we kunnen dat allemaal wel vervelend vinden maar als wij dat niet willen, bestaat de kans dat de provincie dit gewoon gaat aanwijzen met een besluit.'

'Heumen laat zich opjagen door provincie'

John van Oppen vindt dat onzin. 'Ik vind dat het college overhaast te werk gaat en zich laat opjagen door de provincie.' Want bij de sluis van Nederasselt is er volgens van Oppen een prima alternatief voor duurzame energie. Vanaf 2028 zou een waterkrachtcentrale daar voor 20.000 huishoudens energie kunnen opwekken.

Best een goed plan zo geeft ook wethouder Waas toe, maar hij wijst erop dat die energie dan wel gedeeld moet worden met de gemeente Grave. De sluis ligt immers op de grens met die gemeente. En dan is er nog steeds behoefte aan windmolens in Heumen, stelt hij. In september moet de gemeenteraad van Heumen de knoop doorhakken.