Primeur voor Nijmegen: 'live' meten hoe druk het is

Nijmegen is de eerste Nederlandse gemeente die op deze manier dagelijks realtime telt hoe druk het op bepaalde punten is. De sensoren zijn in het centrumgebied opgehangen in overleg met het Huis voor de Binnenstad, dat opkomt voor de belangen van binnenstadondernemers.

Extra oproepkracht opbellen

Die zijn blij met het systeem waarmee ze bijvoorbeeld kunnen zien of ze op een bepaald moment nog snel een extra oproepkracht moeten opbellen. Personeelsplanning is volgens ondernemer Coen Burgers op den duur af te lezen van de bezoekersstromen die in kaart worden gebracht.

'Privacy niet in het geding'

Wethouder Monique Esselbrugge verzekert dat de privacy van bezoekers niet in het geding is. 'Niemand kan zien welk mensen daar loopt. Straks krijg je een dashboard met alleen maar kleurtjes en pieken van hoe druk het is op een bepaald uur. Dat wordt direct in de sensor gedaan dus niemand ook wij niet, kunnen mensen zien.'

Nu nog een proef

Het gaat nu nog om een proef die dit najaar geëvalueerd wordt om te bepalen of Nijmegen doorgaat met het systeem. Maar volgens Burgers zit dat wel goed. 'Ik ben er zeker van dat dit een blijvertje gaat zijn. Het is gewoon een mooi systeem waar je heel veel aan gaat hebben.'

