Eibertjesdag in Nunspeet is meer dan een klederdrachtshow

Door Kelly Tanghe

Eibertjesdag is tevens de opening van het zomerseizoen in het dorp, zegt organisator Jan Plender. 'Daarom hebben we ervoor gekozen om de klederdrachtdag in combinatie te doen met een braderie, oude ambachten en een optocht.'

'De A28 staat vast door ons'

Het is de 27e keer dat Eibertjesdag wordt georganiseerd. Vanuit het hele land komen klederdrachtgroepen naar Nunspeet om hun kleding te laten zien. 'Als het goed is, hebben we zo'n 300 mensen die naar Nunspeet zijn gekomen om hun kleding te laten zien', vertelt organisator Willy Bonestro. 'Er is veel belangstelling. Elk jaar komen er zo'n twintigduizend mensen naar de show. De A28 staat vast door ons', voegt Plender daar aan toe.

Tradities doorgeven aan het nageslacht

De meeste kleding bestaat uit veel lagen en dat is op zo'n dag als vandaag toch best warm. Dus wat is er dan zo leuk aan die klederdracht? 'We proberen traditie vast te houden. Wij vinden het als groep belangrijk om dat niet verloren te laten gaan voor Nederland. We willen aan het nageslacht laten zien hoe we vroeger leefden en welke tradities we hadden', aldus Plender.