Nijmegen maakt zich op voor derde editie van wielerronde Rush Hour

Het jaarlijkse wielerevenement Rush Hour gaat om 19.30 uur van start in Nijmegen. TV Gelderland is aanwezig bij de race en doet ter plaatse live verslag.

Om 17.20 uur is er een extra uitzending waarin wordt vooruitgeblikt op de koers. Vanaf 19.20 uur is het wielerevenement live te volgen. In Rush Hour rijden in totaal 25 wielrenners dwars door de binnenstad van Nijmegen. Na ieder rondje valt de laatste renner af.

Zes Gelderse deelnemers

De wielerronde is betrekkelijk nieuw en is toe aan zijn derde editie: in 2017 werd de tocht voor het eerst georganiseerd in Nijmegen. Dylan Groenewegen kwam toen als eerste over de streep. In 2018 vond de tweede editie plaats in Arnhem en kroonde Niki Terpstra zich tot winnaar. Hij is er dit keer ook weer bij.

De Gelderse deelnemers tijdens de editie van vrijdag zijn Fabio Jakobsen uit Heukelum, Jesper Asselman uit Huissen, Oscar Riesebeek uit Tiel, Etienne van Empel uit Geldermalsen, Melvin van Zijl uit Harderwijk en Luuc Bugter uit Elden.

