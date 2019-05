Bar 41 in Arnhem mag niet meer open na steekpartij

De vergunning van Bar 41 aan de Varkensstraat in Arnhem is definitief ingetrokken. Begin april besloot burgemeester Ahmed Marcouch al het café te sluiten na een steekpartij waarbij een 21-jarige man zwaargewond raakte.

De vele geweldsincidenten in de zaak waren aanleiding om de vergunning in te trekken, aldus de burgemeester. 'We moeten ons tot het uiterste inspannen om Arnhemmers en de bezoekers van onze stad een veilig uitgaansleven te bieden, en foute ondernemers uit Arnhem te weren. Daarom heb ik besloten dat de zaak gesloten blijft en de vergunning definitief wordt ingetrokken.'

De gemeente zegt desgevraagd ook twee andere vergunningen te onderzoeken van dezelfde eigenaar. Het gaat om eetcafé Escobar in dezelfde straat en nachtwinkel De Rijnroos in de Rijnstraat. Wanneer daar een beslissing over valt kan een woordvoerder nog niet zeggen.

'Onterecht'

Eigenaar Ghaly van Bar 41 wil op dit moment niet reageren op de kwestie. Hij zegt eerst te willen overleggen met zijn zoon, die de zaak runt, en een advocaat.

In april noemde hij de sluiting van zijn kroeg onterecht. 'Het is een te hard optreden van de burgemeester. Het schetst mij als dader van het incident, maar ik kan er vrij weinig aan doen', zei hij toen. In de bar werd in april een man van 21 neergestoken. Die moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

