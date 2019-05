Arnhem en Marcouch beraden zich op beroep in imam-zaak

De gemeente Arnhem beraadt zich op het instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in de imam-zaak. Arnhem moet een rectificatie plaatsen en 4000 euro schadevergoeding betalen vanwege uitspraken van burgemeester Ahmed Marcouch over het salafisme.

door Huibert Veth

Marcouch zei in een artikel in de Gelderlander dat het salafisme problematisch en gevaarlijk is. Imam Youssef Arkhouch voelde zich daardoor beledigd en kreeg woensdag gelijk van de rechter. De gemeente zegt de uitspraak te bestuderen en later over vervolgstappen te beslissen.

Marcouch laat weten het belangrijk te vinden dat de rechter ook heeft gezegd dat de gemeente in de strijd tegen radicalisering bij een moskeebestuur ter sprake mag brengen of het wel verstandig is om een salafistische imam aan te stellen. 'Zo kunnen we ons blijven inspannen om te voorkomen dat kinderen en jongeren radicaliseren. Dat is precies wat ik heb gedaan, niets meer en niets minder.'

Persoonlijke excuses

Denk/Verenigd Arnhem stelde vragen over de zaak aan het college. De partij wil dat Marcouch de schadevergoeding zelf betaalt en niet met belastinggeld. Ook moet de burgemeester persoonlijk zijn excuses aanbieden aan de imam, vindt Denk/Verenigd Arnhem.

De partij vindt dat de burgemeester te voorbarig is geweest met het doen van beladen uitspraken. Denk/Verenigd Arnhem verwijst naar een sms-bericht van een veiligheidsmedewerker van de gemeente naar het moskeebestuur. Hierin staat onder meer: 'Als u hem als imam aanhoudt wordt de moskee vanaf nu gezien en benaderd als salafistische organisatie. Dat lijkt me onwenselijk en heel zonde van de goede banden en het contact dat wij hebben.' Volgens Denk/Verenigd Arnhem is het moskeebestuur hiermee onder druk gezet en heeft de gemeente de vrijheid van godsdienst belemmerd.

'Wij zijn van mening dat de burger niet moet opdraaien voor de kosten van de persoonlijke kruistocht van de burgemeester tegen het salafisme', zegt fractievoorzitter Yildirim Usta. 'Dit heeft hem doen vergeten om burgervader van alle Arnhemmers te zijn. Hierdoor is een burger ten onrechte en onverantwoord door het ambt van de burgemeester in ernstige mate verdacht gemaakt.'

'Onzin'

Fractievoorzitter Eric Greving (PvdA) vindt niet dat de burgemeester de schadevergoeding zelf hoeft op te hoesten: 'Marcouch heeft zijn uitspraken in functie gedaan. Hij moet daar democratisch verantwoording voor afleggen. In die rol is hij ook aansprakelijk gesteld.' Daniel Becker (ChristenUnie) noemt het 'onzin' om de burgemeester persoonlijk verantwoordelijk te houden voor het vonnis van de rechtbank.

