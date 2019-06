Boomkikker voelt zich thuis in de Achterhoek

Natuurfotografen met grote telelenzen speuren de oevers af op zoek naar een klein, gifgroen kikkertje. Het diertje wordt niet veel groter dan een centimeter of drie. Je moet dus goed zoeken om de boomkikker tussen al het andere groen te ontdekken. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zul je in de Achterhoekse bomen normaal gesproken geen boomkikker aantreffen. Vooral in de bramenstruiken voelt dit kikkertje zicht thuis. En dan bij voorkeur in de Achterhoek.

BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink heeft deze keer afgesproken met Dirk van den Brink. Dirk is boswachter van Staatsbosbeheer en kent de plekjes in de Achterhoek waar je de boomkikker kunt vinden. Deze plek is inmiddels ook door meerdere natuurfotografen ontdekt, toch wil Dirk graag dat we de deze locatie geheim houden. En daar heeft hij een goede reden voor...

Opwarmen in de zon

Dirk heeft er alle vertrouwen in dat de boomkikkers zich ook vandaag laten zien. De temperatuur is goed en het zonnetje schijnt. ‘De kikkers zijn koudbloedig, dus ze zullen zich gaan opwarmen in de zon.’ Net als de natuurfotografen bestudeert de boswachter heel rustig de bramenstruiken, op zoek naar een de kleur groen die afwijkt van de rest. De struiken zitten vol insecten. Waarom dat een goed teken is, legt Dirk uit...

Boomkikker en de Achterhoek

De zeldzame boomkikker doet het van oudsher goed in de Achterhoek. In dit deel van Gelderland liggen veel poelen. Die worden door de boomkikker gebruikt om de eitjes in af te zetten. Omdat de poelen regelmatig droogvallen, leven er op dit soort plekken vaak geen vissen. Dat is belangrijk voor de boomkikker. In dit soort poelen leven geen vissen die de kikkereitjes opeten.

Eind vorige eeuw nam het aantal boomkikkers in ons land met 80 procent af. Dat kwam onder andere door de intensivering van de landbouw. Poelen werden dichtgegooid of het water verzuurde, waardoor de kikkers zich daar niet meer konden voortplanten. De laatste jaren worden poelen hersteld of aangelegd, waardoor het ook weer beter gaat met de boomkikker. In de Achterhoek stagneert deze toename, meldt RAVON. Een mogelijke verklaring is volgens de stichting die onderzoek doet naar reptielen, amfibieën en vissen dat er in veel poelen inmiddels ook vis zit. 'Op een aantal plekken zijn we bezig om ervoor te zorgen dat de poelen weer vaker droog vallen', voegt Van den Brink toe.

Boomkikker laat zich horen

‘Het kan maar zo de eerste keer worden dat ik hier geen boomkikker aantref’ merkt Dirk op. Ook voor de lenzen van de natuurfotografen heeft zich nog geen boomkikker laten zien. Omdat boomkikkers zo moeilijk te vinden zijn, worden ze geïnventariseerd door middel van het geluid dat de mannetjeskikkers maken. Dat geluid is anders dan bijvoorbeeld het gekwaak van de groene kikker. Gelukkig kan Dirk het goed imiteren.

Verstoppertje?

Ondanks het getrainde oog van boswachter Dirk van den Brink hebben de boswachter en Laurens de boomkikker niet gezien. Of dat komt doordat ze zijn verdwenen of dat ze zich schuil hielden tussen de bramen en brandnetels durft Dirk niet te zeggen. Maar zo gaat het ook in de natuur. 'Soms ga je naar huis zonder dat je vond waarvoor je kwam, maar ben je toch een mooie ervaring rijker.'



