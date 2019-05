Dansmarieke in Velp omgegooid: 'Wie doet nou zoiets?'

Het gaat niet zo goed met de dansmarieke op de Vlashof in Velp. Carnavalsvereniging de Narrenkap doneerde het bronzen standbeeld 25 jaar geleden voor haar 44-jarige jubileum aan de gemeente Rheden. Deze week werd de dansmarieke in het holst van de nacht omgegooid.

'We waren echt 'flabbergasted'. Wie doet nou zoiets?', zegt Marco van Woudenberg, bestuurslid van de Narrenkap. Hij verwacht dat het een nutteloze actie is en dat er verder niets persoonlijks achter zit. 'De carnavalsperiode is al lang voorbij. Het is nu komkommertijd voor ons. Als het nou een ludieke actie van een andere vereniging was, maar dat doe je niet in mei', vertelt hij.

'Ze is erg geschrokken'

De carnavalsvereniging heeft inmiddels aangifte gedaan en het beeld is door de gemeente Rheden meegenomen. 'Het is niet meer dan vervelend. De schade is geloof ik niet heel groot. We moeten het beeld eerst even zien, dan kunnen we bekijken wat er eventueel gerestaureerd moet worden', besluit Van Woudenberg.

'De dansmarieke maakt het naar omstandigheden goed. Ze is erg geschrokken van deze actie, maar we zijn er van overtuigd dat ze er weer bovenop zal komen', schrijft de organisatie op haar website.