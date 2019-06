Eerste editie Cultuurfestival Bommelerwaard van start

De culturele vlag is deze zaterdag gehesen. Drie maanden lang zal die wapperen tijdens de eerste editie van het Cultuurfestival Bommelerwaard. 'We willen laten zien hoe mooi de Bommelerwaard is.'

Op de grote markt in Zaltbommel is het festival geopend. Hardloopgroep Bommelerwaard Runners liep met de festivalvlag vanuit de dorpen Brakel, Kerkdriel, Amezoden en Aalst naar het plein waar lokale ondernemers hun producten verkochten.

Verbinding onderling

Het is de eerste keer dat het festival wordt georganiseerd. Hans de Wit van de organisatie: 'het doel is verbinding onderling. Tussen alle dorpen en stadjes. En verbinding met Nederland.'

Bij de opening waren ook wethouders Anita Sorensen (CDA, Maasdriel) en Willem Posthouder (VVD, Zaltbommel) aanwezig. Sorensen: 'Cultuur is bij uitstek iets wat niet binnen een gemeente plaatsvindt.' Posthouder vult aan: 'We zijn samen als twee gemeentes een prachtig eiland. Als je rondfietst weet je niet precies waar Zaltbommel ophoudt en vice versa.' Bij zowel betrokkenen komt een woord steeds terug: trots. Trots zijn op de Bommelewaard.

150.000 euro sponsorgeld

Opvallend is ook de grote financiële bijdrage vanuit het lokale bedrijfsleven. 150:000 euro is verzameld. Door hoofdsponsoren, ondersteunde sponsoren en fondsen. Zoals meneer Van Os van Veiling Zaltbommel. 'Mijn roots liggen in de Bommelewaard. Net als die van mijn mensen. Het hoort erbij dat je voorbij je eigen bedrijfsgrenzen kijkt.'

Ook voor Bert van Mijn Kaaskoe is zijn bijdrage aan het festival vanzelfsprekend. Al legt hij een iets anders link. 'Voedsel is ook kunst. Je moet er ook creatief voor zijn. De kunst om elke dag weer gezond voedsel te leveren terwijl de lat steeds hoger ligt.' Door aan te sluiten bij verschillende evenementen hoopt hij de kunst van zijn vak over te dragen.

Maar is de gemeentelijke bijdrage, van 25.000, dan wel nodig? Volgens Posthouder wel. 'We willen niet achterblijven. Je ziet dat bedrijven onderdeel van de samenleving willen zijn, de gemeente is ook onderdeel van de samenleving, dan trekken wij ook de portemonnee, heel logisch.'

Een tweede editie?

Het festival wordt dus voor het eerst gehouden. Waar gaan de wethouders op letten bij de afweging voor de mede-financiering van een volgende editie? Posthouder: 'De reactie van mensen. Het gaat een aantal maanden door, ik ben benieuwd hoe erop gereageerd wordt.'

De belangrijkste opbrengst volgens de wethouder: 'Het gaat er niet om of je het precies kunt uitrekenen in euro's. Het gaat om de reactie van mensen.'