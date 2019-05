'Extra geld voor jeugdzorg lang niet genoeg', Lingewaard houdt hand op de knip

De extra bijdrage van het Rijk voor jeugdzorg is lang niet voldoende. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in Lingewaard. De gemeente acht het daarom nog steeds noodzakelijk om met een speciaal taskforce te kijken naar waar kosten kunnen worden bespaard.

De Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) luidde onlangs de noodklok: er zijn ernstige tekorten. Ook in Lingewaard is dat het geval. Over 2019 is er sprake van een lastenstijging van 1,4 miljoen euro voor jeugdzorg.

Het Rijk kwam over de brug en stelt over 2019 420 miljoen extra beschikbaar voor alle gemeenten. 'Als ik zo reken is dat maar 20 procent van het totale tekort', stelt Aart Slob, wethouder Zorg. Hij is blij met het signaal uit Den Haag, maar het is dus lang niet genoeg.

Enorme stijging

De kosten voor jeugdzorg zijn de afgelopen jaren explosief gestegen in Lingewaard. In 2015, toen gemeenten de nieuwe taken kregen, was Lingewaard 6,5 miljoen kwijt. Inmiddels staat de prognose voor 2019 op ruim 10 miljoen euro.

'Mensen weten ons makkelijker te vinden. Je zou het een succes van dichtbij organiseren kunnen noemen', vertelt de wethouder. 'Het betekent wel dat er sneller een beroep wordt gedaan op jeugdzorg.'

Daarnaast ziet de wethouder dat er snel naar zware zorg wordt gegrepen, terwijl lichtere coachingsessies of het investeren in ouders wellicht veel efficiënter is. 'We willen dat kinderen de juiste zorg, maar niet te zware zorg krijgen', aldus Slob.

Eind dit jaar moet er een analyse liggen met een pakket maatregelen om de kosten te kunnen beheersen. Daarvoor worden onder meer gesprekken gevoerd met de twintig grootste zorgaanbieders.

Ook zorgen over WMO

Er zijn niet alleen zorgen over jeugdhulp in Lingewaard, maar ook over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Sinds 1 januari van dit jaar wordt er landelijk gewerkt met een abonnementstarief. Iedereen betaalt een basisbijdrage van 17,50 euro per vier weken, ook al verdien je veel. 'We zien een enorme toename van het aantal aanvragen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Het heeft echt een aanzuigende werking', waarschuwt de wethouder. Over 2019 komt de lastenstijging voor zijn gemeente op 600.000 euro uit.

Voorheen betaalde je meer eigen bijdrage als je meer inkomen had. Maar die lijn is nu voor iedereen gelijk getrokken. 'Dan denken mensen: laat ik het ook maar eens aan gaan vragen', aldus Slob.

Miljoen besparen

Lingewaard wil een miljoen euro uit het sociaal domein weg zien te snoeien. Dat gebeurt onder meer met de extra bijdrage van het Rijk. Hoeveel dat precies is, is volgens het college nog koffiedik kijken. Binnen een paar weken wordt duidelijk hoe de landelijke 420 miljoen euro wordt verdeeld.

Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om efficiënter te werken. 'Als het niet lukt om die een miljoen euro om te buigen, zullen we het uit de algemene reserve moeten halen', zegt wethouder Financiën Helga Witjes.

'Geen financiële ruimte'

Al met al zorgen de overschrijdingen binnen het sociaal domein voor een flinke uitdaging. 'We kunnen onze ambities uitvoeren, maar hebben geen financiële ruimte voor nieuwe voorstellen', vervolgt Witjes.

Het college van burgemeester en wethouders wil namelijk ook nog financiële middelen hebben voor het veiliger maken van de Karstraat tussen Bemmel en Huissen en de herbouw van het gemeentehuis in Bemmel. Dat gemeentehuis werd vorig jaar verwoest toen een man met gasflessen naar binnenreed. Veel kosten worden vanuit verzekeringsgeld gedekt, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de uitbreiding die de gemeente wil realiseren.

