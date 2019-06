'We waren rivalen, maar voetballen nu in één team'; meidenteams Zevenaar samengevoegd

Midden in de tijd dat er hard gewerkt wordt aan de teamsamenstelling voor volgend seizoen, is het voor sportclubs een herkenbaar probleem: nét geen team met voldoende spelers kunnen samenstellen, spelers die hoger willen spelen maar waar geen team voor is, of te weinig spelers van dezelfde leeftijd voor een evenwichtig jeugdteam. 'Dan is het een logische oplossing om naar de buren te kijken', zegt Maarten Kuppens van OBW.

Vissen in dezelfde vijver

Bij zijn voetbalclub, maar ook bij buurclub DCS Zevenaar zagen ze de afgelopen jaren al geregeld voetbalsters vertrekken naar buurgemeenten Rheden of Pannerden. Die konden daar wel spelen op hun niveau of in teams met meiden van dezelfde leeftijd.

'Je wil voor een elftal toch het liefst 14 of 15 speelsters, voor het geval iemand een keer niet kan. DCS en OBW vissen in Zevenaar in dezelfde vijver. Het ging zelfs zover dat we bij elkaar speelsters gingen werven', vertelt voorzitter Nico Ruikes van SV OBW, dat naast DCS huist op sportpark Hengelder.

Dan kan je beter samenwerken, bedacht men, en dus gaan speelsters van DCS en OBW volgend seizoen samenspelen in één team. In totaal twee damesteams en zeven jeugdteams zijn bij de KNVB aangemeld als 'gecombineerd team'.

'Het was best een beetje wennen', zegt speelster Faith Versluijs. 'Het is toch je rivaal, dat was altijd spannend tijdens een lokale derby. Maar er is echt een oplossing nodig voor het tekort aan meiden om nog jaren vooruit te kunnen en te kunnen groeien en dan sta ik helemaal achter deze samenwerking.'

Behoefte aan speciale regeling

Want ook al zit vrouwenvoetbal in de lift – met afgelopen seizoen een stijging van 2,8 procent meer vrouwelijke leden –, de voetbalbond heeft een speciale regeling voor vrouwenvoetbal waarbinnen voetbalclubs zulke samengestelde teams kunnen aanmelden. Concrete cijfers over het aantal gecombineerde teams zijn er niet, maar 'er is zeker behoefte aan', meent een KNVB-woordvoerder.

Helemaal zonder slag of stoot ging het overigens niet. Ondanks dat de rivaliteit buiten het veld tussen de twee Zevenaarse clubs de laatste jaren is afgenomen, is de clubliefde nog steeds groot.

'We hebben een informatieavond gehad voor beide verenigingen. Daar waren 180 mensen. Er zijn mensen die vragen: waarom werk je niet samen met alle clubs in Zevenaar. En er zijn er een paar die toch zelfstandig willen blijven. Dus eerst maar eens beginnen met deze twee clubs', meent voorzitter Ruikes van SV OBW.

Hoe de teams er precies uit gaan zien, is overigens nog niet bekend. Ze gaan spelen onder de naam SVO DCS/OBW; een tenue moet nog gekozen worden. Doordat de samenwerking nu bekend is geworden, krijgen de clubs opeens weer nieuwe aanmeldingen. 'Van meiden die waren uitgevlogen naar Rheden of Pannerden', aldus Ruikes.