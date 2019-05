Selfie met edelhert: geen goed plan

Een edelhert is een wild dier en geen knuffelbeest. Een selfie maken met een edelhert is daarom geen goed plan, waarschuwt Nationaal Park De Hoge Veluwe vrijdag. Bezoekers doen er goed aan op gepaste afstand van de herten blijven

Volgens het park loopt het fotograferen en filmen van het wild in het park uit de hand. 'We begrijpen dat fotografen mooie opnames willen maken, maar het moet niet ten koste gaan van de natuur. Een dier op de foto zetten mag best, maar een fotograaf in camouflagekleren die ineens achter een boom vandaan springt, verstoort het wild en veroorzaakt veel stress bij de dieren', aldus het park.

Zo stond er deze maand dagenlang een groep natuurfilmers onder het nest van een zwarte specht. Sommige fotografen staken hun lens zelfs bijna in het nest. 'De dieren kregen geen moment rust.'

Struinverbod

Bezoekers moeten ook ree-kalfjes met rust laten, want de moeder verstoot het jong als mensen het hebben aangeraakt. De Hoge Veluwe stelde in 2016 al een struinverbod in omdat bezoekers in het wilde weg door de natuur liepen. Het park deelt sindsdien tientallen boetes per jaar uit aan mensen die niet op de paden blijven.

'Selfiehert'

In 2015 lokte een 'selfiehert' nog hordes fotografen naar het park. Het dier liet zich gewillig van dichtbij vastleggen. Het park waarschuwde toen ook door te wijzen op het wilde en onberekenbare karakter van het dier.

Het is (nog) niet bekend hoe hoog de boete bij een overtreding.