Heerenlogement wordt hotel dankzij investering gemeente Buren

door Menno Provoost

De zaal van het Heerenlogement wordt in het theaterseizoen, van september tot en met april, ruim veertig keer gebruikt door de stichting Cultureel Centrum het Heerenlogement die er een keur aan voorstellingen organiseert. Janneke Verweij en Helmer Schot runnen de horeca in het historische pand aan de Markt in Beusichem vanaf 2016.

Het pand werd in de jaren zestig eigendom van de gemeente om het van de sloop te redden. De bovenste verdieping is momenteel nog in gebruik als woning. Het echtpaar hoopt na een grote verbouwing in het voorjaar van 2020 open te gaan als hotel. Verweij mikt op zakelijke klanten, toeristen, maar denkt ook dat de interactie met het theater gasten op gaat leveren. 'Het theater staat echt wel landelijk bekend', vertelt zij. 'En dat merk je ook aan de bezoekers. Mensen komen overal vandaan. Ik denk dat als mensen weten dat ze hier ook kunnen overnachten, dat ze er dan nog meer een uitje van maken.'

Niet zonder slag of stoot

Het plan om de zaak te verbouwen met een krediet van de gemeente en dit middels een huurverhoging in tien jaar weer terug te betalen, kwam niet zonder slag of stoot door de gemeenteraad. PCG, CDA en de Partij voor de Dieren hadden scherpe kritiek op het voorstel. Ze verwijten de wethouder dat hij voor bank speelt. De coalitie en D66 zien het echter als een goede investering in het eigen vastgoed.

'Het was tot op het laatst spannend', vertelt Verweij. 'We stonden als laatste op de agenda en niet alle partijen waren aan boord. Uiteindelijk is het met een meerderheid van de stemmen goedgekeurd, dus het is goedgekomen. Daar hebben we wel even een lekker glaasje wijn op gedronken.'

Het echte werk kan nu beginnen. Om de bovenverdieping geschikt te maken, moeten onder meer ramen in de kap worden geplaatst voor meer daglicht. Uiteraard wordt er bij zo'n beeldbepalend historisch pand kritisch meegekeken door de monumentencommissie. Verweij: 'De eerste grote horde is nu genomen, en er is al het nodige besproken rond de vergunningverlening. Het doel is om in het voorjaar van volgend jaar open te gaan. We hebben er het volste vertrouwen in dat het goed gaat verlopen!'