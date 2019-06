VIDEO | Zo voorkom je dat je hond vergiftigde worst van straat eet

'Wij vinden dit gewoon heel belangrijk', zegt Yvette van Veldhuijsen van de stichting over de gratis ingelaste workshop. 'We doen dit echt naar aanleiding van de berichten over de vergiftigde worst van de afgelopen tijd in Apeldoorn.'

Volgens Van Veldhuijsen ligt de beste oplossing voor het probleem van vergiftigde worst bij het baasje en de hond. 'Als een hond niets van de grond eet, kan het dier ook niet ten prooi vallen aan voedsel dat vergiftigd is.'

Eerst theorie, daarna praktijk

In de workshop krijgen de deelnemers deze zaterdag eerst wat theorie voor hun kiezen. Daarna gaan ze het met de hond in praktijk brengen.

Tekst gaat verder onder de reportage.

'Honden eten graag lekkere dingen', vertelt Van Veldhuijsen. 'Dat is ook een beetje de hond eigen. De hond denkt: hap-sloep, dat was wel een beetje raar, maar ik heb het al op. En daardoor zijn ze dus makkelijker te vergiftigen.'

Muilkorf

Het is daarom een kwestie van aanleren en belonen. 'Je kan ze trainen, dat dat laten liggen nog meer lekkers oplevert. Dan begin je met iets neerleggen wat niet zo lekker is en dat ruilen voor iets wat lekkerder is. Dan ga je dat moeilijker maken totdat je uiteindelijk bij worst uitkomt. Dus je moet op heel veel verschillende plekjes gaan oefenen, dan generaliseert de hond en dan blijft hij ervan af', legt Van Veldhuijsen uit.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Voor honden die het echt niet leren, is er de muilkorf. 'Een andere optie is een voerdummie in zijn bek geven. Die kan de hond dan dragen met lekkers erin, waardoor de hond minder behoefte heeft om dingen van straat te eten', gaat de hondenkenner verder.

'Gekken hou je altijd'

Eerder deze week werd het hondje van Appie Kelman uit Apeldoorn mogelijk vergiftigd door het eten van een vergiftigd worstje op straat. Het dier overleefde dit niet.

Tekst gaat verder onder de foto.

Hond Maloe. Foto: Appie Kelman

Reden voor hondenbezitters om aan de cursus mee te doen. 'Ik vind het gewoon heel belangrijk dat ze niet van straat eten, maar dat is best wel lastig', vertelt een cursiste, 'maar soms is het zo gebeurd.'

Van Veldhuijsen ziet dat er heel veel onrust is in Apeldoorn. 'Je kunt natuurlijk overal kijken of je in de straten worstjes kan weghalen, maar gekken hou je altijd. Dus is het veel handiger om te trainen wat je zelf onder controle hebt, dus je eigen hond. En als je die kan trainen om er vanaf te blijven, dan heb je niet zoveel problemen met andere gekken.'

Zie ook: Hondenbezitters speuren Apeldoorns park af naar vergiftigde worstjes