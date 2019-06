Gratis workshop na vergiftiging honden: 'Niets van de straat eten'

Het houdt hondenbezitters in Apeldoorn deze week flink bezig; de mogelijk vergiftigde worst die rond meerdere populaire uitlaatplekken werd gevonden. De schrik bij hondeneigenaren zit er goed in en daarom organiseert hondenopvang stichting Alert een speciale workshop om te voorkomen dat honden überhaupt dingen van de grond eten.

'Wij vinden dit gewoon heel belangrijk', zegt Yvette van Veldhuijsen van de stichting over de gratis ingelaste workshop. 'We doen dit echt naar aanleiding van de berichten over de vergiftigde worst van de afgelopen tijd in Apeldoorn.' Volgens Van Veldhuijsen ligt de beste oplossing voor het probleem van vergiftigde worst bij het baasje en de hond. 'Als een hond niets van de grond eet, kan het dier ook niet ten prooi vallen aan voedsel dat vergiftigd is.'

Eerst theorie, daarna praktijk

In de workshop krijgen de deelnemers zaterdag eerst wat theorie voor hun kiezen. 'Daarna gaan we het met de hond in praktijk brengen.' Van Veldhuijsen hoopt dat de kennis over het beïnvloeden van dit hondengedrag wordt verspreid. De spoed-workshop is dan ook gratis. 'Maar een vrijwillige bijdrage voor onze stichting waarderen we natuurlijk wel.'