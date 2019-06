Gelderse studenten beste ondernemers van Nederland?

Student Company van het jaar 2019. Daar draait het maandagmiddag allemaal om in het Beatrix-theater in Utrecht. Vijf HBO en vijf MBO afgevaardigden dingen mee naar die eretitel. Onder de kanshebbers zitten ook twee Gelderse studentenbedrijven.

Het ondernemersprogramma van stichting Jong Ondernemen begon met zo'n 5000 studentenondernemers. Na diverse rondes zijn er nog maar enkelen over. In de categorie MBO dingen studenten van het Rijn en IJsselcollege in Arnhem mee naar de titel. In het HBO is een groepje scholieren van de HAN nog in de race.

Jurre Meeuws is één van de studenten die namens het Rijn en IJsselcollege meedoet. Met zijn team ontwikkelde hij een bedrijf dat 100 procent ecologisch verantwoorde geschenkartikelen verkoopt, die worden verpakt in groeipapier. Dat papier kun je na gebruik bijvoorbeeld in de tuin hergebruiken.

Het team van de HAN ontwikkelde een beweegboek voor verstandelijk gehandicapte kinderen. In dat boek staan allerlei beweegspellen die erg laagdrempelig zijn en er daardoor toe bijdragen dat kinderen met een beperking meer gaan bewegen.

De winnaar wordt maandag verkozen door een jury. Dat besluit nemen ze op basis van een bedrijfskraam, de finale-pitch en een vooraf ingeleverd bedrijfsrapport.