'Openbaar vervoer op bestelling is te duur, maar heeft wel de toekomst'

Breng flex is openbaar vervoer op bestelling. Passagiers kunnen met een app voor 3,65 euro een rit bestellen tussen twee haltes. Een auto of bus brengt de passagier dan naar de bestemming.

De provincie constateert dat Breng flex voorziet in een behoefte van reizigers, maar ziet ook dat het vervoer te duur uitpakt. Breng flex vraagt om een investering van 2,8 miljoen euro per jaar. Aangezien er jaarlijks vraag is naar ongeveer 125.000 ritten, komt de provinciale subsidie neer op ongeveer 20 euro per rit. Dat is de provincie en politiek te gortig. De hoge kosten vragen elders om bezuinigingen.

Gelderland wil doorgaan met flexibel open vervoer in goedkopere vorm, zegt een provinciewoordvoerster. Daarom is Connexxion gevraagd met een alternatief op de proppen te komen. Onduidelijk is nog wanneer Breng flex precies plaats moet maken voor dat alternatief.