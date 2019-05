Normaal gaat Oerend Hard door, toch nieuw concert

Het optreden bij het stamcafé van zanger Bennie Jolink is een stuk kleinschaliger dan het concert van donderdag in Lochem. Daar waren 20.000 anhangers om hun idolen in actie te zien. Veel mensen dachten voor de laatste keer, maar dat blijkt dus (gelukkig) niet het geval.

'Het klopt. Bennie en zijn mannen staan op het Høkersweekend', vertelt bestuurslid Bert Snijders. Om daar gelijk aan toe te voegen: 'Voor de zondag zijn alle dagkaarten al verkocht. Er zijn nog wel een paar passe-partouts voor het hele weekeinde beschikbaar.'

Snijders is uiteraard blij dat Normaal op het weekend staat. 'Het is een mooi, kleinschalig evenement. Ik was er gisteren in Lochem ook bij. Het was geweldig, maar doe mij maar een optreden in een wat meer intiemere setting.'

