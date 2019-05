Rolstoeler neemt altijd sterke mannen mee om te kunnen crowdsurfen

De beelden gaan als een lopend vuurtje het land door. Crowdsurfer Jan Tolhoek is groot nieuws. Hij ging donderdag in een rolstoel over het publiek bij het concert van Normaal in Lochem.

Jan heeft een zenuwaandoening en kan niet blijven staan. Hij heeft altijd sterke mannen mee om hem op te tillen bij concerten. 'Ik ga dus altijd de lucht in. Maar gisteren ging het allemaal net wat lomper dan normaal', vertelt hij op Radio Gelderland.

De tekst gaat verder onder de beelden van Jan.

'Ik ging nu niet alleen twee meter de lucht in. Iedereen duwde mij nu naar voren en het werd dus echt crowdsurfen. Op zich was dat best leuk, maar het was wel erg druk. Het ging allemaal net goed. Iedereen om me heen vond het mooi. Ik was vooral blij met mijn sterke mannen.'

De laatste keer Normaal?

Twintigduizend anhangers van Normaal gingen donderdag uit hun dak bij het allerlaatste concert van de Achterhoekse band. 'Bennie Jolink sloot het concert af met misschien tot volgend jaar', vertelt Jan. 'Hij houdt de zaken open.'

Jan heeft al meerdere keren geprobeerd de mannen van Normaal te spreken te krijgen. 'Nee, tot nu toe niet gelukt.' Wat vond hij eigenlijk van het optreden in Lochem? 'Machtig mooi. Ik was er in 2015 ook bij in het GelreDome. Maar ik ben bang dat dit toch echt de laatste was.'

