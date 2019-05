VIDEO | Twintigduizend anhangers gaan uit hun dak bij Normaal

Omroep Gelderland staat vanaf het begin van Hemelvaartsdag in het teken van het allerlaatste concert van de groep rond Bennie Jolink.

Bennie Jolink op het podium. Foto: ANP

Voorman Jolink wist het zeker. Hij moest na het optreden in stadion GelreDome in Arnhem in 2015 stoppen met zijn passie: muziek maken. Zijn gezondheid liet het niet meer toe.

Nog één keer

Maar hij kwam erbovenop. En eind vorig jaar kwam het hoge woord eruit. De Achterhoekse rocker (72) zou nog één keer optreden met zijn band Normaal. En dat is vandaag.

'Jongens, wat goed om jullie terug te zien. Ik had het zelf niet meer verwacht', spreekt Jolink na het eerste nummer. 'Mijn gezondheid is inmiddels weer klein beetje beter geworden. Dus het kan weer!'

Kijk hier naar de eerste beelden van het concert, het eerste nummer Hummelo.

En, nummer 2, 'n Pens vol power en 'n goeien zin.

Jan Tolhoek crowdsurft

Er was zelfs een crowdsurfer in een rolstoel actief.

Jan Tolhoek heet hij en hij woont in Dronten. Tolhoek (27) is fan van Normaal sinds zijn vijftiende. 'Mijn vader nam me toen mee naar een optreden van Normaal in de Noordoostpolder. Sindsdien ga ik drie keer per jaar', zegt de medewerker van de Wageningen Universiteit.

Hij heeft een zenuwaandoening waardoor hij niet kan blijven staan. 'Ik neem altijd wat sterke mannen mee naar concerten, want crowdsurfing is gaaf. Ik doe het elk jaar ook op de Zwarte Cross.'

'Machtig mooi'

De Drontenaar heeft al meerdere keren geprobeerd de mannen van Normaal te spreken te krijgen. 'Nee, tot nu toe niet gelukt.'

Wat vond hij eigenlijk van het optreden in Lochem? 'Machtig mooi. Ik was er in 2015 ook bij in het GelreDome. Maar ik ben bang dat dit toch echt de laatste was.'

