Herinneringen aan Normaal: 'Meer bier in de kleding dan ik op had'

En enkelen van hen verrasten we met het laatste album van Bennie Jolink, Post Normaal. Een van de gelukkigen was Foka van Baak uit Vaassen.

Haar anekdote dateert van 'zeker' 15 jaar geleden. Ze wilde wel eens naar een optreden, maar had geen zin in een bierdouche. Dan moet je naar het theater. Foka maakte een concert mee in Orpheus in Apeldoorn. Maar vlak voor het optreden stuitte ze op een louche figuur.

Frank van Dijk sprak met Foka:



'Een lange soldatenjas, een pet heel erg diep over de ogen en oren, een wilde baard en een grote snor', omschrijft Foka. 'Zal wel bij de show horen', dacht ze. 'Een poos later komt dat figuur op het toneel: blijkt het Bennie Jolink te zijn! Hij was het zelf. On-her-kenbaar.'

Toen we na afloop nog ergens een café indoken, vonden we dat de muziek daar 'wel wat zacht' stond Anton Meijer

Anton Meijer mailt dat hij begin jaren negentig Normaal voor het eerst zag, in een zaal in Uitgeest. 'Gaandeweg het optreden zat er waarschijnlijk meer bier in mijn kleding dan ik zelf op had, maar dat mocht de pret niet drukken', schrijft hij. 'Gewoon met de hele zaal meebrullen op alle liedjes en gezelligheid alom, geen vechtende mensen. Het was een avond om nooit meer te vergeten en toen we na afloop nog ergens een café indoken, vonden we dat de muziek daar 'wel wat zacht' stond, terwijl we wel beter wisten.'

Zijn tip voor muziekliefhebbers bij live-concerten: 'Neem gehoorbescherming mee.'

'Den kearl kan zo mooi proaten'

Jan Tijdink deelt een dierbare herinnering van zijn vrouw. 'Ze zat met haar vader, alzheimerend en intussen overleden, vorig jaar in de auto. Als altijd de radio aan, en daar was Normaal. Vader zei: zet dat ding es wat harder, den kearl kan zo mooi proaten! Dat is nu een dingetje tussen ons, als Bennie op de radio is: doar he'j hem, den kan zo mooi proaten.'

Geen herinnering aan Normaal, want hij was er nog nooit bij, komt van Jan Amtink uit Barchem. De krasse knar van 87 is vanavond voor het eerst van zijn leven bij Normaal. Hoe dat komt, hoort u hieronder.