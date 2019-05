Drie Amerikaanse veteranen lopen Sunset March in Nijmegen

Een bijzondere Sunset March, volgende week dinsdag in Nijmegen. Drie hoogbejaarde Amerikaanse oud-strijders van de 82nd Airborne Division nemen die dag deel aan deze dagelijkse erewandeling over de nieuwe brug over de Waal bij Nijmegen, de Oversteek.

Twee van hen deden in september 1944 mee aan de Waaloversteek. Bij die geallieerde operatie om de Nijmeegse Waalbrug op de Duitsers te veroveren kwamen 48 Amerikanen om.

Sinds de nieuwe brug de Oversteek in gebruik is, is er elke avond een erewandeling om die slachtoffers te herdenken. Aan de zogenoemde Sunset March hebben al veel prominenten meegedaan.

Omroep Gelderland maakt deze reportage over een van die marsen.



De negentigers Clifford Stump en Gordon Monson, die in 1944 meevochten, leggen dinsdag samen met Harry Miller een krans bij het monument naast de brug. Monson raakte bij de Waaloversteek gewond.

Ook naar Margraten en Ardennen

Na de plechtigheid reist het gezelschap door naar de Amerikaanse erebegraafplaats in het Limburgse Margraten. Een dag later bezoeken de veteranen de Belgische Ardennen. Miller en Stump namen in de winter van '44/'45 deel aan de Slag om de Ardennen. Donderdag zijn de veteranen bij de 75e herdenking van D-Day in Normandië.

Eerder werd bekend dat bij de herdenking van de Waaloversteek in september geen militairen van de 82ste Airborne Divisie de rivier oversteken in rubber bootjes. De oversteek zou niet passen in het drukke herdenkingsprogramma van de eenheid.

De parachutisten doen wel mee aan de traditionele dropping boven de Ginkelse Hei.

Zie ook: Veteranen van 101 jaar oud bij Sunset March