Wijkagent smelt voor walkietalkie van Valentijn (5)

Het verhaal begint op Instagram. Valentijn is het middelpunt van een foto, gemaakt door zijn vader Jeroen. Naast Valentijn een knielende wijkagent Akke Tuithof. Tuithof had gezien dat de jongen uit Arnhem een mooie walkietalkie bij zich had en vroeg of hij daar even door mocht praten.

'Wil je met me mee?'

Het gesprek tussen de jongen en de politieman ging over meer dan de walkietalkie van Valentijn. De wijkagent bood de jongen een ritje in de politiewagen aan. Alleen, Valentijn durfde niet.

Daar ging de kans van zijn leven. En wat had de jongen even later spijt als haren op zijn hoofd. Maar de redactie van Gelderland Helpt sprong in de bres voor Valentijn en regelde bij de omroep een ontmoeting tussen hem en de agent.

Luister het fragment op Radio Gelderland terug. De tekst gaat daaronder verder.

Het belangrijkste kwam daarna. Valentijn mocht mee met de politie en nu zei hij geen nee. Hij kreeg zelfs een kogelvrij vest aan, evenals zijn zus Celeste.

En dit filmpje als herinnering: