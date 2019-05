Tweede huis voor gescheiden ouders open in Zutphen

Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft woensdag de tweede woning van Stichting Parentshouse in Zutphen geopend. Mensen die in een echtscheiding zitten kunnen hier tijdelijk wonen.

Op 1 mei kreeg Stichting Parentshouse Zutphen de sleutel van de tweede woning in hartje Zutphen, met uitzicht op de rivier de Berkel. Met de hulp van vrijwilligers is de woning de afgelopen weken opgeknapt en ingericht.

'Blij dat we dit in Zutphen kunnen aanbieden'

Twee bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen in het Parentshouse. Dit is een huis waar mensen die in een echtscheiding zitten maximaal één jaar kunnen wonen, in de omgeving van hun kinderen.

Ouders kunnen in de woning een kamer huren en gezamenlijk gebruik maken van de keuken en badkamer. Voor de kinderen is er een speciale ontvangstruimte en logeerkamer. 'We zijn dankbaar en trots dat wij dit in Zutphen kunnen aanbieden', reageert voorzitter Petra Ackermans. 'Onze dank gaat speciaal uit naar Stichting Sint Anthony Groote Broederschap en St. BOG, die samen met ons deze woning hebben gerealiseerd.'

Loket voor vragen

Naast woonruimte voor gescheiden ouders biedt het pand ook onderdak aan het kantoor van Parentshouse en het Scheidingsloket. Mensen in een scheidingssituatie kunnen bij dit loket terecht met hun vragen en zorgen. Een mediator, advocaat, financieel adviseur of coach kan dan helpen om de scheiding te regelen.

Naast Zutphen heeft Stichting Parentshouses Nederland ook huizen in Amsterdam, Raalte, IJburg en Amersfoort.

