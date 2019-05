Automobilisten rijden roekeloze drugsrijder klem op A12

Een 32-jarige man is woensdagavond klemgereden op de A12 bij Duiven. De man viel op door zijn bizarre rijgedrag. Andere weggebruikers wisten de man klem te rijden en alarmeerden de politie. Later bleek dat de man onder invloed van drugs was.

De man reed slingerend over de snelweg, wisselde continu van rijstrook en reed met verschillende snelheden. Andere weggebruikers vonden zijn rijgedrag zo gevaarlijk dat ze besloten zelf in te grijpen. Het lukte hen om de automobilist vast te zetten, in afwachting van de politie.

Een speekseltest wees uit dat de man cocaïne gebruikt had. Vanwege zijn toestand is hij voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ook bloed van hem afgenomen.

Het rijbewijs van de Utrechter is ingevorderd en zijn auto is in beslag genomen.

Respect

De politie is zeer te spreken over de actie van de betrokken bestuurders. 'Het klemzetten van deze auto op een autosnelweg door de getuigen was een noodzakelijk middel om een einde te maken aan deze gevaarlijke situatie. De beheerste wijze waarop zij dit deden verdient wat ons betreft respect.'