Van woede tot begrip, raad Arnhem reageert op uitspraak over imam

Raadsleden van Arnhem hebben zich woensdagavond wisselend uitgelaten over de verplichte rectificatie die Arnhem opgelegd heeft gekregen van de rechtbank. De gemeente moet uitspraken van burgemeester Ahmed Marcouch over de nieuwe imam van een moskee in de stad terugnemen. Ook moet Arnhem Youssef Arkhouch een schadevergoeding betalen.

'Dit handelen van de burgemeester roept wel wat vraagtekens op', zegt Sabine Andeweg van D66. 'Heeft Marcouch zich wel terdege voorbereid op de vragen uit de raad? Heeft hij wel juridisch advies ingewonnen? En heeft hij niet te snel een statement willen maken? Dit is nu de tweede keer in korte tijd dat het handelen van de burgemeester vraagtekens oproept.' Daarmee doelt Andeweg op de ophef na een dienstreis van een ambtenaar naar Saudi-Arabië.

Ine van Burgsteden van het CDA wilde het alleen houden bij de uitspraak: 'Pijnlijk'. Haar collega Daniel Becker van de ChristenUnie zegt de uitspraak van de rechter te begrijpen. 'De negatieve uitlating over Arkhouch kan niet hard gemaakt worden en daarmee is rectificatie en een vergoeding op zijn plaats.'

Fractievoorzitter Guus van der Laak van Arnhem Centraal wil dat Marcouch in beroep gaat tegen de uitspraak. 'Ik vind het een wazige uitspraak. Maar de imam heeft niet kunnen bewijzen dat hij door de gemeente nadeel ondervonden heeft. Die eisen zijn namelijk allemaal verworpen.'

De PVV trok bij monde van fractievoorzitter Coen Verheij fel van leer. 'Het is onbegrijpelijk dat je een boete krijgt, omdat je zegt dat het salafisme problematisch en gevaarlijk is. Dat deze uitspraak nu publiekelijk gerectificeerd moet worden is een schande en het is levensgevaarlijk. Dit is een nagel aan de doodskist van de vrije samenleving waar we in leven en het is een schoolvoorbeeld van islamisering.'

Salafisme

Marcouch had in De Gelderlander verklaard dat het salafisme streeft naar de heilstaat van het kalifaat, iedereen verkettert die de leer niet aanvaardt, zeer intolerant is tegen andersdenkenden en geweld ziet als middel om het heilige doel te realiseren. Volgens de kortgedingrechter suggereerde hij in hetzelfde artikel dat imam Youssef Arkhouch dit gedachtegoed aanhangt en ook zelf uitdraagt.

Arkhouch was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Die stelde hem in het gelijk. Arnhem moet de uitspraken rectificeren en de imam 4000 euro schadevergoeding betalen.

