Dit zijn de stille krachten achter het Hanzefeest in Doesburg

In de kelder van woonzorgcomplex Grotenhuys hangen in het atelier meer dan duizend rekwisieten, waaronder ruim 600 kostuums en allerlei middeleeuwse accessoires. Deze weken is het er op verschillende avonden een drukte van jewelste. Mensen die meedoen aan de Hanzedag komen er om kleding te passen en een kostuum te lenen. Ondertussen helpen verschillende naaisters met het uitzoeken van een passende jurk met een bijpassend tasje en hoofddeksel.

Een paar keer per maand komen de dames bij elkaar om de voortgang te bespreken en nieuwe ideeën uit te wisselen. Het naaiwerk heeft daardoor ook een sociale functie, want de vrouwen vormen inmiddels een hechte groep. 'Lekker bezig zijn, mensen aankleden, dat vind ik heel leuk', vertelt Riky Polman. Zij is één van de Hanzenaaisters. 'Het geeft een gevoel van saamhorigheid. Mensen hebben samen erg veel lol', vult bedenker Désirée Kester aan.

Middeleeuwse taferelen

De Hanzedag wordt alweer voor de elfde keer gehouden in de historische binnenstad van Hanzestad Doesburg, dit jaar op zaterdag 8 juni. Honderden figuranten in middeleeuwse kledij schuifelen dan door de straten. Van 11.00 tot 18.00 uur vormt de binnenstad het decor voor oude ambachten, levende have, marktstalletjes, kampementen en andere middeleeuwse taferelen.

Ook vindt op 8 juni de traditionele Sint-Maartensmaaltijd plaats in de Martinikerk. Voor de maaltijd wordt de Martinikerk ingericht als een middeleeuwse feestzaal met lange tafels. Het Hanzefeest is gratis toegankelijk.