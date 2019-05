ANALYSE | De Graafschap mist in de top een sterke en ambitieuze leider

door Richard van der Made

Binnen de muren van De Graafschap, maar ook door duizenden fans daarbuiten wordt nog altijd met veel respect en bewondering over hem gesproken. Han Berger was tussen april 2005 en december 2008 technisch directeur op De Vijverberg. Hij regeerde met harde hand bij de Achterhoekse club. Er was beleid, duidelijkheid en structuur, al zorgde dat aanvankelijk voor een cultuurschok.

Zichtbaar en ambitieus

Heilige huisjes werden, als de Utrechter dat nodig vond, zonder pardon omver gegooid. Professional Berger had een missie, was de baas en bepaalde de koers. Tegelijkertijd was hij zichtbaar en aanspreekbaar voor alle geledingen binnen de club en trok hij mensen met dezelfde ambities in zijn kielzog mee omhoog. De Graafschap bewoog, inspireerde en steeg in status en aanzien.

Han Berger, rechts. Foto: ANP

'Heel bijzonder'

'Ik hou van uitdagingen', was één van de eerste zinnen die de toen 54-jarige Berger bij zijn aanstelling uitsprak. Om vervolgens stap voor stap de lat steeds iets hoger te leggen. 'Dit is een hele bijzondere club', stelde hij later met een knipoog vast toen kapitaalkrachtige sponsors plotseling de knip trokken en nieuwe spelers naar Doetinchem haalden. De Superboeren dreigden af te dalen naar de eerste divisie, zoals ook deze week weer gebeurde. Wat dat betreft is er in al die jaren weinig veranderd.

'Europees voetbal'

Toch waaide ruim tien jaar geleden een andere wind boven De Vijverberg aan de Lijsterbeslaan. Toen het De Graafschap in 2008 sportief eens voor de wind ging en de club zelfs even een abonnement had op het linkerrijtje in de eredivisie (De Graafschap stond halverwege dat seizoen 12e), riep Berger de vaste mediavolgers bij zich op kantoor. Zoals hij dat wel vaker deed. Zeer bewust liet hij de woorden 'op termijn Europees voetbal' vallen, wetende dat de journalisten ze prominent zouden gebruiken in hun verhalen.

Zo verhoogde de sluwe directeur weer de druk die continu nodig is om tot betere prestaties te komen. Berger daagde uit, prikkelde en dwong zijn mensen dagelijks scherp te zijn. Op De Vijverberg streefde hij een 'topsportklimaat' na en zat hij overal kort bovenop. Daarnaast had hij veel oog voor de jeugdopleiding, de levensader van een club als De Graafschap.

Vrijblijvend

Deze lofzang op Berger is hier en daar misschien wat overdreven. Ook onder zijn bezielende leiding kelderde De Graafschap na de winter van 2008 immers weer hard, maar al met al vormt de lijn en ambitie uit dat tijdperk toch wel een contrast met nu. Soms bekruipt je het gevoel dat het allemaal wat te vrijblijvend is bij De Graafschap en dat de pure, echte drive om overal beter te willen worden ontbreekt.

Henk de Jong met directeur Ostendorp

Kopzorgen en bemoeienissen

Een krachtige (technisch) directeur kan dat proces sturen en de juiste mensen meenemen in de weg omhoog. Zo'n leider en aanjager mist de club eigenlijk al jaren. Henk de Jong was de afgelopen jaren weliswaar uithangbord, maar een trainer van De Graafschap heeft al genoeg kopzorgen omdat hij dagelijks moet werken met een kwalitatief matige selectie. De Jong bepaalde veel op De Vijverberg en bemoeide zich dit seizoen misschien wel met te veel zaken die niet direct tot zijn primaire taken hoorden.

De leiding van De Graafschap, Hans Martijn Ostendorp en Peter Hofstede

Opleiding en scouting

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp is als voormalig politiek bestuurder geen echte voetbalman en misschien wel te aardig in de keiharde voetbaljungle. Hij wil vooral verbinding maken met de Achterhoekse samenleving en het bedrijfsleven om zo stap voor stap sterker te worden. Ook daar is uiteraard best veel voor te zeggen.

Technische baas Peter Hofstede, die veel kritiek kreeg de afgelopen jaren maar zijn contract steeds weer verlengd zag, mist de uitstraling en de contacten van een type Berger en is ook niet in staat de (cruciale) opleiding en scouting een noodzakelijke impuls te geven. De Graafschap is in veel opzichten een kleine club die het af en toe toch moet hebben van de verkoop van een (liefst zelf opgeleide) speler waardoor je weer kan doorselecteren. Dat gebeurt te weinig.

Hand op de knip

Natuurlijk spelen financiën bij een bescheiden club als De Graafschap een essentiële rol. Hofstede heeft te maken met een beperkter budget dan zijn voorgangers, maar slaagt er ook weer niet in die middelen op wat voor manier dan ook te verhogen. Tegelijkertijd houden investeerders de hand tegenwoordig wat vaker op de knip en lijken zij wel tevreden met hoe het allemaal gaat. De Vijverberg zit (in de eredivisie) immers vol, het publiek is enthousiast en als de club degradeert, roept men in koor 'wi-j komt altied weer terug.' Kretologie die je ook de afgelopen dagen weer veel hoorde, maar die niet vanzelfsprekend is.

Sijpelen

Over De Graafschap is het al vaak gezegd. Te groot voor het servet, maar te klein voor het tafellaken. Eveneens een uitspraak overigens van Berger die intriges en onrust uiteindelijk ook niet kon uitbannen. Ze lijken onlosmakelijk aan de cultclub verbonden en wat bovenin niet goed zit, sijpelt altijd naar beneden. Hoe sympathiek het imago van buitenaf namelijk ook is, intern borrelt het altijd. En ook Berger zag trainers in drie jaar langskomen. De Graafschap is nou eenmaal geen gemakkelijke club.

Vermaak en ontspanning

Het heen en weer pendelen is simpelweg het lot van De Graafschap, in een gebied met weinig kapitaalkrachtige bedrijven. Opvallend is dat veel supporters en dus ook geldschieters dat niet eens een groot probleem vinden. Ook op vrijdagavond reizen ze graag af naar de gezellige Vijverberg om een ouderwetse boerenbruiloft te vieren. Ze komen, en dat is ook begrijpelijk, voor vermaak en ontspanning.

Spanning en sensatie

Bij De Graafschap is bijna altijd wel wat te beleven, saai is het zelden. In de eerste divisie wordt meestal wel gestreden om promotie, terwijl de club op het hoogste niveau steevast vecht tegen degradatie. Spanning en sensatie is dus gegarandeerd en wat je ook vaak hoort: een niveautje lager is het net zo leuk. 'We winnen dan tenminste veel.'

Houvast

De emotionele degradatie deze week was de negende in de clubgeschiedenis. Conclusie is, zoals zo vaak, dat de selectie simpelweg kwaliteit ontbeerde bij aanvang van het seizoen. Veel nieuwe spelers, maar nauwelijks echte versterkingen die de ploeg houvast gaven in de eredivisie. De Graafschap stond al gauw op de laatste plaats en miste ook binnen de lijnen van het veld een aanjager en een leider.

De pas aangestelde Berry Powel moet nu als scout op zoek naar de juiste spelers

Loterij en knotsgek

Natuurlijk was er ook pech met de blessures en ziekte van bijvoorbeeld Ted van de Pavert. Maar iedere club heeft daar wel last van. In de winterstop werd de schade enigszins hersteld met de komst van Azor Matusiwa en Charlison Benschop. Mede gerealiseerd dankzij de klankbordleden Freek Jansen en Berry Powel. De Graafschap ging zelfs winnen, maar te weinig om zich nog veilig te spelen. In de nacompetitie weet je het nooit. Het is een loterij, grillig en knotsgek. Dat bewees Go Ahead - RKC (4-5) dinsdag weer in optima forma.

Minder geld

De Graafschap stelde teleur in de beslissende finale tegen Sparta en likt nu de wonden van een uiteindelijk toch mislukt seizoen. Ondanks de volle tribunes en de korte opleving na de winterstop, is de eindconclusie dat De Graafschap forse averij oploopt. De begroting keldert door onder meer minder televisiegelden naar ongeveer 6 miljoen euro en het sentiment bij de fans zal er niet positiever op worden. Bovendien lopen veel spelers uit hun contract, hoewel dat in de huidige situatie ook weer een voordeel kan zijn.

El Jebli wil waarschijnlijk weg nu De Graafschap is gedegradeerd (foto Wil Kuijpers)

Juiste spelers

Zeker is dat De Graafschap opnieuw moet gaan bouwen. Er is veel werk aan de winkel. Wie wordt de nieuwe trainer? Wie staat op om, zoals Berger het deed, de club nieuw elan te geven? Slaagt Hofstede, met scout Powel in zijn kielzog, er nu wel in de juiste spelers naar Doetinchem te halen? En krijgt de opleiding (terug op de Bezelhorst) waar ontevreden jeugdtrainers zijn vertrokken en amper iets mogelijk is, toch nog de impuls die een club als De Graafschap verdient.

Tim Bakens, een echte Graafschapper, verliet de club dit seizoen als jeugdtrainer omdat hij weinig perspectief zag.

Prangende vragen die de komende weken beantwoordt moeten worden, want een snelle terugkeer naar de eredivisie is van het allergrootste belang om niet opnieuw weg te zakken in de grauwe anonimiteit van de Keuken Kampioen Divisie.

Sven Nieuwpoort zakt in elkaar, ook zijn toekomst is onduidelijk (foto Wil Kuijpers)